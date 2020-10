Raub von Klopapier und Arznei in Graz war nur vorgetäuscht

Ein 22-jähriger Kärntner hat einen Überfall in Graz - bei dem der angebliche Täter Geld, Klopapier und Arznei erbeutet hatte - nur vorgetäuscht. Der Mann hatte angegeben, am 12. Oktober beraubt worden zu sein. Kriminalisten wiesen ihm u.a. durch einen Tatortaugenschein nach, dass er gelogen hatte. Er wurde angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion am Donnerstag mit. Mit der Anzeigenbestätigung wollte er sich bei einer Apotheke nochmals Medikamente erschleichen.

Der junge Mann hatte am frühen Nachmittag des 14. Oktobers den angeblichen Raub gemeldet, der zwei Tage zuvor stattgefunden haben soll. Ein Unbekannte habe ihm Bargeld und eine Stofftasche mit Medikamenten und Klopapier abgenommen. Der Kärntner gestand nun, den Überfall erfunden zu haben. Als Motiv nannte er, dass er eine Anzeigenbestätigung für die Apotheke benötigt habe. Er wurde wegen Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung und falscher Beweisaussage nun selbst angezeigt.