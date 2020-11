Radsport: Tour de France 2021 zweimal über den Mont Ventoux

Die 108. Auflage der Tour de France soll vom 26. Juni bis 18. Juli 2021 über 3.383 Kilometer von der Bretagne aus ostwärts in die Alpen, von dort weiter in die Pyrenäen und nach Paris führen. Höhepunkte sind die elfte Etappe mit erstmals zwei Überfahrten über den Mont Ventoux (1.910 m) sowie fünf weitere Gebirgsetappen mit den Bergankünften in Tignes (9. Etappe), am Col du Portet (17.) und in Luz Ardiden (18.). Das gab der Veranstalter am Sonntag bekannt.

Die zwei Einzelzeitfahren führen am fünften Tag von Change nach Laval (27 km) und am vorletzten von Libourne nach Saint-Emilion (31 km). Abgesehen von den Zeitfahren und den sechs Bergetappen sind fünf hügelige und acht flache Teilstücke zu bewältigen.