Radsport: 19. Giro-Etappe wegen Schlechtwetters deutlich verkürzt

Die 19. bzw. drittletzte Etappe des Giro d'Italia von Morbegno nach Asti ist am Freitag wegen Schlechtwetters verkürzt worden. Das meldete der Fernsehsender RAI. Demnach würden die ersten rund 100 km der Strecke in den Teambussen zurückgelegt, erst die verbleibenden 150 km würden auf den Rädern gefahren. Der Niederländer Wilco Kelderman (Sunweb) nahm das Teilstück als Leader mit zwölf Sekunden Vorsprung in Angriff, der Niederösterreicher Patrick Konrad (Bora) als Siebenter.