Prozess gegen Tierschutzaktivist in Salzburg abberaumt: Diversion

Der Prozess wegen einer Auseinandersetzung bei einer Gatterjagd in der Antheringer Au im November 2017 gegen einen Tierschützer findet am kommenden Freitag am Landesgericht Salzburg nicht statt. Das Verfahren gegen den Mann wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung wurde am 30. Oktober eingestellt. Der Tierschützer bezahlte im Rahmen einer außergerichtlichen Diversion eine Geldbuße von 700 Euro und 500 Euro an einen Security-Mitarbeiter.

Der beschuldigte Tierschützer war unbescholten, wie Gerichtssprecher Peter Egger am Montag informierte. Bereits am 14. September wurde das Verfahren gegen den Security-Mitarbeiter, der einen Tierschützer während der Auseinandersetzung bei der Wildschwein-Gatterjagd leicht verletzt haben soll, eingestellt. Er zahlte im Rahmen einer Diversion eine Geldbuße in Höhe von 250 Euro.