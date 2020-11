Prorussischer Präsident in Republik Moldau kämpft um Wiederwahl

In der Republik Moldau hat Sonntagfrüh die Präsidentenwahl begonnen. Rund 3,3 Millionen wahlberechtigte Bürger sind aufgerufen, ihre Stimme mitten in einer sich stetig zuspitzenden Corona-Krise abzugeben. Die insgesamt 2.143 Wahllokale im Land sowie außerhalb der Landesgrenzen öffneten um 6 Uhr (7 Uhr Ortszeit) und werden um 20 Uhr (21 Uhr Ortszeit) schließen.

Favoriten des Rennens, das de facto eine Wiederauflage der Präsidentenwahl vor vier Jahren darstellt, sind der prorussische Amtsinhaber Igor Dodon von der Partei der moldauischen Sozialisten (PSRM) und die proeuropäische frühere Regierungschefin Maia Sandu, Vorsitzende der Oppositionspartei Aktion und Solidarität (PAS). Offen ist welcher der beiden letzten Endes die Nase vorn haben könnte - in einigen Umfragen vor der Wahl lagen Dodon und Sandu gleichauf, während andere, zumeist von den Sozialisten in Auftrag gegebene, Dodon deutlich (mit bis zu 41,7 Prozent gegenüber Sandu, die auf 24,5 Prozent käme) in Führung sahen.

Einig sind sich die moldauischen Demoskopen indes darüber, dass am Sonntag kein Kandidat die absolute Mehrheit erreichen dürfte, sondern erst eine Stichwahl in zwei Wochen die Entscheidung bringen wird.

Insgesamt treten bei der Wahl acht Präsidentschaftskandidaten an - neben Dodon und Sandu sind dies Andrei Nastase (Plattform "Würde und Wahrheit"), Renato Usatii ("Unsere Partei"), Violeta Ivanov (Partei "Shor"), Dorin Chirtoaca (Liberale Partei), Octavian Ticu (Unionisten) und Tudor Deliu (Liberaldemokraten).

Der vor dem Hintergrund äußerst volatiler Mehrheitsverhältnisse im Parlament gestiegene Wahlkampf war von zahllosen Kampagnen zur Diffamierung der proeuropäischen Präsidentschaftsbewerber und einer zunehmenden Unzufriedenheit der Bürger mit dem Corona-Krisenmanagement der von Staatspräsident Dodon kontrollierten Regierung unter Premierminister Ion Chicu geprägt. Dodon hatte daher auch Fernsehduelle mit seinen Herausforderern abgelehnt und die moldauische Wählerschaft wissen lassen, dass "haltlose Vorwürfe" gegen das Staatsoberhaupt "nichts bringen" würden.