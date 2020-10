Presserat - "OE24"-Foto kurz vor Fenstersprung verletzte Ehrenkodex

Der Presserat sieht durch ein in der Tageszeitung "OE24" veröffentlichtes Foto einer Frau kurz vor einem Fenstersprung den Ehrenkodex für die österreichische Presse verletzt. Berichte über Haus- und Wohnungsbrände seien für die Öffentlichkeit von Interesse, hieß es in der am Freitag veröffentlichten Entscheidung. Der Persönlichkeitsschutz des Opfers eines Brandes dürfe aber dennoch nicht missachtet werden.

"Im Ergebnis kann der Senat an der Bildveröffentlichung kein legitimes Informationsinteresse erkennen", heißt es in dem Spruch. Nach seiner Ansicht diente die Veröffentlichung "vor allem der Befriedigung des Voyeurismus und der Sensationsinteressen gewisser Leserinnen und Leser". Das Medium sei seiner Filterfunktion nicht gerecht geworden.

Die Medieninhaberin sei aufgefordert worden, freiwillig über den Ethikverstoß zu berichten. Von der Möglichkeit, am Verfahren teilzunehmen, hatte sie keinen Gebrauch gemacht.