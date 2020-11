Preining neu in der Geschäftsleitung der B&C-Gruppe

Petra Preining (47) ist nun Mitglied der Geschäftsleitung der B&C-Gruppe. Die Finanzexpertin war zuletzt bis 12. Oktober interimistische Finanzvorständin der Semperit AG, eine der Beteiligungen der B&C Gruppe. Preining übernehme "leitende Aufgaben im Beteiligungsmanagement der B&C-Gruppe" und kehre auch in die Geschäftsführung der B&C Innovation Investments GmbH zurück, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Preining hat an der Wirtschaftsuniversität Wien studiert und kam dann über Stationen bei Unilever (Austria Frost GmbH) und Kraft Jacobs Suchard zu Wyeth, wo sie insbesondere für Osteuropa und Russland zuständig war. Anschließend war sie bei TRC Ltd/Tiller JLT und Austrian Kurdish Oilfield Services sowie bei der Wirtschaftskanzlei Deloitte tätig, bevor sie 2016 zur B&C Industrieholding GmbH stieß.

Die B&C-Gruppe hält derzeit 50 Prozent plus 2 Aktien an der Lenzing AG, 54,2 Prozent an der Semperit AG Holding und 52,7 Prozent an der AMAG Austria Metall AG. Weiters hält die B&C 10 Prozent an der VAMED und eine Minderheitsbeteiligung an der europäischen Ratingagentur Scope Ratings. Über die B&C Innovation Investments hält die Gruppe Beteiligungen an Flightkeys (rund 18 Prozent), Kinexon (rund 5 Prozent), Citrine (rund 5 Prozent), Frequentis (rund 10 Prozent), TTTech (rund 10 Prozent) , klarx und Kreatize sowie an einem österreichischen Start-up-Fonds.