Präsidentenwahl in Tansania: Opposition lehnt Wahl ab

Noch vor Bekanntgabe der Ergebnisse der Präsidenten- und Parlamentswahl in Tansania hat die Opposition die Resultate abgelehnt. Er werde die illegitime Wahl nicht anerkennen, sagte Oppositionsführer und Präsidentschaftskandidat Tundu Lissu von der Partei Chadema am Donnerstag. "Als Partei haben wir alles in unserer Macht getan, um Tansaniern die Chance zu geben, ihre Regierung demokratisch zu ändern, doch diejenigen an der Macht haben beschlossen, ihren Willen auszunutzen."

Wahlbeobachter sagten: "Wir sind besorgt, dass die bisher berichteten Vorfälle Fragen über die Glaubwürdigkeit des Wahlprozesses aufwerfen". Es habe Berichte über getötete Zivilisten und Festnahmen von Kandidaten gegeben sowie Vorwürfe der Opposition, dass ihre Wahlhelfer nicht zu Wahllokalen zugelassen wurden, teilte das Tanzania Election Watch Panel mit, das im Ausland sitzt und Informationen in Tansania sammelte. Zudem seien das Internet abgeschaltet und Mobilfunk-Dienste eingeschränkt worden.

Am Donnerstag sei auch der Oppositionsführer und Präsidentschaftskandidat in der semiautonomen Region Sansibar, Seif Sharif Hamad, gemeinsam mit anderen festgenommen worden, twitterte seine Partei ACT Wazalendo. Zuvor hatte Hamad angekündigt, er wolle eine friedliche Demonstration gegen die Wahlen anführen. Hamad wurde bereits am Tag vor den Wahlen schon einmal festgenommen.

Am Mittwoch hatten Bürger in einem angespannten Klima über den künftigen Präsidenten und ein neues Parlament abgestimmt. Der zunehmend autokratisch regierende Staatschef John Magufuli bewarb sich um eine zweite Amtszeit. Amnesty International hatte zuvor kritisiert, dass die Regierung im Vorfeld der Wahlen gegen Meinungs- und Versammlungsfreiheit vorgegangen sei und versucht habe, Oppositionsarbeit und Medien zu drosseln. Wenige internationale Wahlbeobachter waren bei der Abstimmung zugelassen. Die EU habe keine hinreichende Antwort auf ihren Antrag für eine Beobachtermission erhalten, daher sei die geplante Mission "undurchführbar", hatte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell vor einer Woche mitgeteilt.

Tansania mit rund 58 Millionen Einwohnern gilt eigentlich als stabiles Land, die Regierungsführung von Magufuli ist aber im In- und Ausland zunehmend in die Kritik geraten. Die halbautonome Region Sansibar hat eine eigene Regierung, ein eigenes Parlament und einen eigenen Präsidenten.