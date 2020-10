Pongauer raste mit 219 km/h in Tunnel der Tauernautobahn

Mit 219 km/h ist am späten Mittwochabend ein Autofahrer aus dem Pongau auf der Tauernautobahn in den Hieflertunnel eingefahren. Erlaubt ist dort maximal Tempo 100. Eine Streife der Verkehrsabteilung versuchte mit Unterstützung zweier Wagen der Autobahnpolizei, dem Kfz nachzufahren und dieses anzuhalten, was aber nicht gelang. Der Lenker wird daher bei der BH angezeigt. Er muss mit einer hohen Geldstrafe und einem Führerschein-Entzugsverfahren rechnen, berichtete die Polizei.

Kurz nach Mitternacht wurde dann in der Stadt Salzburg ein Rumäne in der Münchner Bundesstraße mit 96 km/h im Ortsgebiet "geblitzt". Auch dieser Lenker wird angezeigt und muss mit dem Entzug der Lenkerberechtigung rechnen.