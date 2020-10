Polizisten in Graz wegen gelöschter Radar-Fotos vor Gericht

Zwei Polizisten haben sich am Mittwoch im Grazer Straflandesgericht nach der Löschung von Radar-Fotos wegen Amtsmissbrauchs verantworten müssen. Einer der beiden, ein Abteilungsleiter, war von seinem Kollegen geblitzt worden. Danach soll er ihn angewiesen haben, das Messprotokoll zu ändern, damit das Foto von seinem Wagen als "Testfoto" aus der Wertung falle. Einer Mitarbeiterin soll er auch die Löschung des Fotos angeordnet haben. Beide waren nur teilweise geständig.

Die angeklagten Vorfälle liegen bereits Jahre zurück. Der Abteilungsleiter war im September 2017 in einer Grazer Umlandgemeinde geblitzt worden und zwar von einem seiner eigenen Mitarbeiter in der Abteilung. Der beschuldigte Chefinspektor war laut Messung in einer 30er-Zone mit 41 km/h gefahren. Wenig später erhielt der messende Polizist einen Anruf von seinem Vorgesetzten. Von da an gingen vor Gericht die Aussagen auseinander: Während der Mitarbeiter sagte, sein Chef habe ihn angewiesen, das Protokoll umzuschreiben, meinte der Abteilungsleiter, er habe ihn nur gefragt, ob das Radar schon "scharf" gewesen sei.

Der Polizist, der die Messung durchführte, beteuerte vor Richter Helmut Wlasak, dass er damals der Anweisung seines Chefs Folge geleistet habe, weil er Angst um seinen Posten gehabt habe. Außerdem habe er gehofft, dass das als "Testfoto" deklarierte Bild vom Wagen seines Vorgesetzten dennoch an die Strafbehörde weitergeleitet werde, weil auf echten Testfotos kein Wagen zu sehen sei. Einen Amtsmissbrauch habe er nicht begangen, weil der Vorsatz einer Schädigung gefehlt habe. Tatsächlich aber wurde sein Chef für die Übertretung nicht bestraft und auch eine zweite Lenkerin blieb durch das geänderte Messprotokoll - demzufolge wäre die Messung erst zehn Minuten nach dem tatsächlichen Messbeginn gestartet worden - straffrei.

Der Chefinspektor bestritt, dass er seinen Mitarbeiter angewiesen hatte, das Protokoll zu ändern. Das glaubte ihm Richter Wlasak aber nicht, denn das Verhältnis zwischen Chef und Mitarbeiter war nach Angaben des Abteilungsleiters nicht gut: "Er gab mir zu verstehen, ich könne ihm geistig das Wasser nicht reichen." "Und dann glauben Sie, dass der das Protokoll einfach zu Ihren Gunsten abändert?" Der Beschuldigte blieb dabei, was Wlasak in Rage brachte: "Wissen Sie, da bei Gericht reden alle Angeklagten Sch... Sogar die Polizei, zwei pragmatisierte Beamte." Der Richter gab dem Angeklagten noch einen Tipp für seine weiteren Aussagen: "Der Herr neben Ihnen ist Ihr Rechtsanwalt, kein Zauberer."

Da das falsche Messprotokoll nicht reichte, um die Übertretung zu verheimlichen, soll der Abteilungsleiter auch noch eine andere Mitarbeiterin angewiesen haben, auch noch das Foto aus dem Archiv zu löschen. Das gestand er vor Richter Wlasak auch: "Es war eine Kurzschlusshandlung. Ich weiß nicht, warum ich so deppert war", sagte der Vorgesetzte. Tatsächlich hätte er einfach ein Organstrafmandat über 20 Euro direkt beim Kollegen bezahlen können und die Sache wäre erledigt gewesen. Er geht davon aus, dass ihn zwei seiner Mitarbeiter - darunter der zweite Angeklagte - als Leiter "wohl abschießen" wollten.

Doch es soll nicht die einzige Löschung eines Radar-Fotos gewesen sein, die der Abteilungsleiter in die Wege geleitet hatte: 2018 war der Dienstwagen des Kärntner Landeshauptmanns, am Steuer dessen Chauffeur, am Weg auf den Pogusch geblitzt worden. "Ich bekam einen Anruf vom Kärntner Abteilungsleiter, ich kenne ihn gut, und er sagte mir, das sei ein Kollege bei einer Einsatzfahrt gewesen. Er gab mir das Kennzeichen durch und ich ging zu einem Mitarbeiter und ließ das Foto löschen", rechtfertigte sich der Beschuldigte. Er habe angenommen, dass sein Kärntner Pendant das schon zuvor überprüft habe, ob es tatsächlich eine Einsatzfahrt war.

Dieser Kärntner Abteilungsleiter wiederum stritt bei den bisherigen Erhebungen ab, dass er um die Löschung des Fotos gebeten habe. "Woher hätte ich sonst das Kennzeichen gehabt?", warf der Angeklagte gegenüber Richter Wlasak ein, der ihm in diesem Punkt offenbar Glauben schenkte.

Ein Urteil war noch für den späten Nachmittag geplant.