Polizei: 430.000 Menschen bei Demos gegen Abtreibungsverbot in Polen

An den Protesten gegen eine Verschärfung des Abtreibungsverbots in Polen haben sich am Mittwoch nach Angaben der Polizei landesweit mehr als 430.000 Menschen beteiligt. Insgesamt habe man 410 Protestaktionen im ganzen Land registriert, sagte Polizeipräsident Jaroslaw Szymczyk dem öffentlich-rechtlichen Radiosender Jedynka am Donnerstag. Knapp 80 Personen seien bei den Demonstrationen vorübergehend festgenommen worden.

Die Organisation Allpolnischer Frauenstreik hatte für Mittwoch zu einem Streik aufgerufen. Am Abend waren in vielen polnischen Städten Tausende zu Protesten auf die Straße gegangen. Es war der siebente Protesttag in Folge seit der umstrittenen Entscheidung des Verfassungsgerichts, wonach Frauen auch dann nicht abtreiben dürfen, wenn ihr Kind schwere Fehlbildungen hat. Für Freitag plant die Frauenbewegung eine zentrale Protestkundgebung in Warschau.