Pkw stürzte in Oststeiermark über Steilhang, 82-Jähriger verletzt

Ein 82-Jähriger, der am Allerheiligentag mit seinem Pkw zum örtlichen Friedhof fahren wollte, ist in Straden (Bezirk Südoststeiermark) von der Straße abgekommen und über einen Steilhang gestürzt. Ein außer Dienst befindlicher Feuerwehrmann wurde Augenzeuge, alarmierte die Einsatzkräfte und leistete Erste Hilfe, wie die Landespolizeidirektion am Montag, Allerseelentag, mitteilte. Der Pensionist wurde ins LKH Feldbach gebracht.

Der Steirer fuhr gegen 9.00 Uhr auf einer Gemeindestraße in Richtung Friedhof, wendete sein Auto auf einem Zufahrtsweg und verlor danach bei einer Kreuzung offenbar die Kontrolle über den Wagen. Der Pkw-Lenker stürzte rund 25 Meter einen Steilhang hinab und kam unmittelbar vor einem Mehrparteienwohnhaus zum Stillstand. Die Freiwilligen Feuerwehren Straden und Hof bei Straden bargen den Verunglückten.