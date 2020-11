Bei einem Verkehrsunfall in Krumbach (Bezirk Wiener Neustadt) ist am Mittwochnachmittag ein 61 Jahre alter Pkw-Lenker schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge war der Einheimische mit seinem Auto während des Einbiegens in eine Hauszufahrt in einen entgegenkommenden Transporter gekracht. Der Mann wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht.