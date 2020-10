Pkw-Lenker bei Kollision mit Lkw im Waldviertel verletzt

Auf der B2 in Göpfritz a.d. Wild (Bezirk Zwettl) im Waldviertel ist Mittwochfrüh ein Lenker mit seinem Pkw gegen einen auf einem Abbiegestreifen haltenden Lkw gekracht. Polizeiangaben zufolge wurde der verletzte 26-Jährige mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der Autofahrer war in einer Kurve zu weit nach links geraten und mit dem vorderen Teil des mit Holz beladenen Sattelzuges kollidiert.