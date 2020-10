Pinochets langer Schatten - Chile entscheidet über neue Verfassung

Vor 30 Jahren kehrte Chile zur Demokratie zurück, lange Zeit galt das Land als Hort der Stabilität in der unruhigen Region - doch noch immer ist das Erbe der Militärdiktatur tief in der Politik des südamerikanischen Landes verankert. Die Verfassung von 1980 stammt aus Zeiten der Gewaltherrschaft von General Augusto Pinochet - jetzt könnten sich die Chilenen von den autoritären Überbleibseln endgültig befreien.

Am Sonntag (25. Oktober) entscheiden die Bürger in einem Referendum, ob sie eine neue Verfassung wollen. Außerdem bestimmen sie, ob eine Verfassungsgebende Versammlung aus eigens dafür gewählten Delegierten den neuen Text ausarbeiten soll oder ob die Hälfte des Gremiums aus Parlamentariern besteht. Wenn die Verfassung ausgearbeitet ist, sollen die Bürger darüber wieder abstimmen dürfen.

Laut den jüngsten Umfragen dürfte sich die Mehrheit für eine neue Verfassung und eine Verfassungsgebende Versammlung aussprechen. "Wir befinden uns in einer Situation, in der der Politik die Legitimation fehlt. Deshalb brauchen wir eine neue Verfassung", sagte der Verfassungsrechtler Fernando Atria kürzlich im öffentlichen Fernsehsender TVN. "Die demokratische Idee muss sich in der Realität und dem Alltag der Menschen widerspiegeln."

Eine neue Verfassung gehörte zu den Kernforderungen der Demonstranten, die vor rund einem Jahr wochenlang gegen die Regierung auf die Straße gingen. Außerdem forderten sie einen besseren Zugang zu Gesundheitsversorgung und Bildung sowie eine Abkehr vom neoliberalen Wirtschaftssystem. Mehr als 30 Menschen kamen bei den Protesten ums Leben.

"Angesichts der großen wirtschaftlichen, politischen und sozialen Herausforderungen, die auf uns zukommen, ist es sinnvoll, die Institutionen zu stärken", sagt der Verfassungsrechtler Patricio Zapata. Seit der Militärdiktatur und den Wirtschaftsreformen der ultraliberalen Chicago-Boys beschränkt sich der Staat in Chile größtenteils darauf, das Privateigentum zu schützen. Große Teile der Daseinsvorsorge bis hin zum Trinkwasser wurden privatisiert.

Zudem wäre eine neue Verfassung ein eindeutiger Bruch mit der Pinochet-Diktatur, von der zwischen 1973 und 1990 mindestens 3.000 Menschen getötet und Tausende verschleppt und gefoltert wurden. "Dieses dunkle Kapitel der chilenischen Geschichte muss endlich beendet werden", sagt die Chile-Referentin des katholischen Hilfswerks Adveniat, Margit Wichelmann.

Zwar wurde die Verfassung immer einmal wieder geändert, dennoch gab es stets Kritik an ihrem autoritären Ursprung, der starken Bündelung von Machtbefugnissen bei der Zentralregierung und begrenzten Einflussmöglichkeiten der Bürger. Die Befürworter einer neuen Verfassung wollen nun die soziale Rolle des Staates stärken, Grundrechte auf Arbeit, Gesundheitsversorgung, Bildung und Trinkwasser aufnehmen sowie die Anerkennung der indigenen Völker festschreiben.

Im Süden Chiles kam es zuletzt immer wieder zu Brandanschlägen auf Häuser und Fahrzeuge. Hinter den Angriffen sollen teilweise radikale Gruppen vom indigen Volk der Mapuche stecken, die seit Jahrzehnten für die Rückgabe ihrer Ländereien kämpfen. Mehrere prominente Mapuche-Anführer sitzen in Haft. "Das Anti-Terror-Gesetz aus der Zeit der Diktatur wird praktisch nur noch eingesetzt, um Anführer der Mapuche-Landrechtsbewegung zu kriminalisieren", sagt Yvonne Bangert von der Gesellschaft für bedrohte Völker.

Wie tief verwurzelt das autoritäre Erbe beispielsweise in den Sicherheitsbehörden noch immer ist, zeigte sich bei der extremen Polizeigewalt bei den Demonstrationen im vergangenen Jahr. Nach Angaben des Nationalen Instituts für Menschenrechte erlitten bei den Sozialprotesten 460 Demonstranten Augenverletzungen, weil die Beamten offenbar gezielt mit Gummigeschoßen in Gesichter feuerten. Zwei erblindeten vollständig, 35 weitere verloren jeweils ein Auge. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International forderte strafrechtliche Ermittlungen gegen die Polizeispitze.

"Die Gewalt durch Polizeikräfte muss aufgeklärt und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Dass es bei Demonstrationen Tote gibt, junge Protestierende von Brücken geworfen oder ihres Augenlichts beraubt werden, darf nie wieder vorkommen", sagt Adveniat-Expertin Wichelmann. "Eine neue Verfassung muss eine neue Rolle der Sicherheitskräfte auf dem Boden demokratischer Grundrechte definieren."