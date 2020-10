Pflege - Seehofer zeigt sich bei Tarifverhandlungen zuversichtlich

Bei den Tarifverhandlungen für rund 2,3 Millionen Beschäftigte in Deutschland zeigt sich der deutsche Innenminister Horst Seehofer zuversichtlich. Die Arbeitgeber hätten "noch mal sehr gute Vorschläge gemacht für die Pflegekräfte", sagte der CSU-Politiker am Freitag unmittelbar vor der Fortsetzung der Verhandlungen mit den Gewerkschaften Verdi und dbb Tarifunion in Potsdam.

"Wir sind jetzt gerade dabei, für die übrigen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes eine Lösung zu finden." Die Gewerkschaften fordern eine Lohnerhöhung um 4,8 Prozent für ein Jahr. Bund und Kommunen boten vor der dritten Verhandlungsrunde, die am Donnerstag begann, 3,5 Prozent für drei Jahre an. "Ich bin optimistisch, dass wir eine Verhandlungslösung zustandebringen", sagte Seehofer.