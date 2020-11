Passanten in Wien mit Baseballschläger bedroht

Ein 28-Jähriger soll in der Nacht auf heute, Mittwoch, in Wien-Donaustadt Passanten und schließlich auch Polizisten mit einem Baseballschläger bedroht haben. Der Mann wurde festgenommen, Verletzte gab es nicht.

Der Beschuldigte sei mit dem Sportgerät aus seiner Wohnung auf die Straße gekommen und habe am Rennbahnweg mehreren Menschen damit offenbar gedroht, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst von dem Vorfall, der sich gegen 21.00 Uhr abgespielt hatte. Zeugen riefen die Polizei, Kräfte des Stadtpolizeikommandos rückten aus und hielten den österreichischen Staatsbürger an. "Als der Mann die Polizisten sah, ging er mit erhobenem Baseballschläger auf die Beamten zu. Erst nach mehrmaliger Aufforderung und der Androhung eines Waffengebrauches legte der 28-Jährige den Baseballschläger weg", so der Sprecher. Er wurde festgenommen, ihm wird versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt vorgeworfen. Was den Vorfall ausgelöst hatte, blieb unklar.