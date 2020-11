Papst will Ausgaben rationalisieren, Kontrollkommission eingerichtet

Nach dem Skandal um den zurückgetretenen Kurienkardinal Angelo Becciu, dem Geldunterschlagung vorgeworfen wird, startet Papst Franziskus eine Rationalisierung der Ausgaben im Vatikan. So kündigte der Vatikan die Gründung einer Kommission an, die in den nächsten drei Monaten den Übergang von Kompetenzen im Finanzbereich vom Staatssekretariat zur Vermögensverwaltung APSA kontrollieren soll.

Die dreiköpfige Kommission besteht aus Edgar Pena Parra, Substitut im Staatssekretariat, APSA-Präsidenten Nunzio Galantino und dem "Wirtschaftsminister" des Vatikans, Juan Antonio Guerrero Alves, teilte der Vatikan am Donnerstag mit. Die Güterverwaltung APSA soll künftig allein für die Ausgaben des kleinsten Staates der Welt zuständig sein und soll mehr Kompetenzen erhalten.

Das Staatssekretariat, das unter anderem die Spenden des Peterspfennigs verwaltet, steht derzeit wegen eines seit 2014 erfolgten Immobilieninvestments in London in der Kritik. In diesem Zusammenhang untersucht die vatikanische Staatsanwaltschaft derzeit den Verdacht auf Erpressung, Unterschlagung, Betrug und Geldwäsche.

Die fraglichen Anlagen in dreistelliger Millionenhöhe erfolgten zu der Zeit, als Kardinal Becciu als Substitut die Aufsicht über die Finanzen im Staatssekretariat hatte. Becciu trat Ende September von seinem Amt als Präfekt der Heiligsprechungskongregation zurück und verzichtete auf seine Rechte als Kardinal, bestreitet aber jegliches Fehlverhalten.