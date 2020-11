Papst empfängt Familien von Opfern des Nizza-Anschlags

Papst Franziskus wird die Familienangehörigen des Anschlags in der Basilika von Notre-Dame in Nizza vom 29. Oktober empfangen. Die Angehörigen sollen vom Bürgermeister der südfranzösischen Stadt, Christian Estrosi, sowie von Paolo Celi, Präsident des Verbands "Amitie France-Italie", begleitet werden.

Wie Celi berichtete, soll das Treffen stattfinden, sobald es die Entwicklungen in Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie erlauben werden. "Wir danken Papst Franziskus aus ganzem Herzen für seine Nähe und seiner Anteilnahme", so Celi. Der Papst hatte bei der Generalaudienz am Mittwoch die Anschläge in Nizza und Wien verurteilt.

Der 21-jährige Tunesier Brahim Issaoui hatte laut den bisherigen Ermittlungen am vergangenen Donnerstag in der Basilika Notre-Dame von Nizza drei Menschen mit einem Messer getötet. Dabei soll er mehrfach "Allahu Akbar" (Gott ist groß) gerufen haben. Der Attentäter war erst kurz vor der Tat aus Italien nach Frankreich eingereist.