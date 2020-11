Pakistan - Banker wegen mutmaßlicher Blasphemievorwürfe angeschossen

In Pakistan hat ein Sicherheitsbeamter aus mutmaßlich religiösen Gründen einen Bankangestellten aus unmittelbarer Nähe niedergeschossen und lebensgefährlich verletzt. "Wir haben den Wachmann festgenommen und er hat die Tat gestanden", sagte der Polizeibeamte Mohammed Ramzan am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur zu dem Vorfall in einer Bank in Qaidabad in der Provinz Punjab.

Wegen mutmaßlicher Blasphemie-Vorwürfe habe der Wachmann im Streit auf den Bankangestellten geschossen. Das Opfer musste demnach operiert werden und befand sich in kritischem Zustand.

Beim Eintreffen der Polizei skandierte der Sicherheitsbeamte den Angaben nach Parolen und wurde von einer Menschenmenge gefeiert.

Erst im vergangenen Monat war in der nordwestlichen Stadt Peschawar ein Hochschulprofessor, der der religiösen Minderheit der Ahmadiyya angehörte, in einem Streit um Religion erschossen worden. Im Juli wurde ein US-Staatsbürger im Gerichtssaal in Peschawar mit Schüssen in den Kopf getötet. Das Opfer war wegen Blasphemie angeklagt und gehörte ebenfalls der Minderheit der Ahmadiyya an.

Gotteslästerung und die Beleidigung des Propheten stehen in Pakistan unter Strafe. Das südasiatische Land führte die umstrittenen Blasphemiegesetze in den 1980er Jahren während der Amtszeit des ehemaligen Militärherrschers Zia ul-Haq ein. Insbesondere Anhänger von Minderheiten wie der muslimischen Reformbewegung Ahmadiyya oder Schiiten werden wegen angeblicher Blasphemie angeklagt. Kritiker werfen den Behörden vor, dass die Gesetze missbraucht werden.