Osteuropas Börsen schließen einheitlich mit Zuwächsen

Die wichtigsten Börsen in Mittel- und Osteuropa haben am Montag einheitlich mit Zuwächsen geschlossen. Marktbeobachter verwiesen zum Wochenautakt auf eine positive internationale Anlegerstimmung. Starke Kursgewinne gab es vor allem in Warschau und Budapest zu beobachten.

Der polnische Leitindex WIG-20 steigerte sich um satte 2,65 Prozent auf 1.556,14 Punkte, nachdem er am Freitag noch klare 1,74 Prozent eingebüßt hatte. Der breiter gefasste WIG gewann 2,45 Prozent auf 45.177,16 Einheiten. Europaweit standen die Bankenwerte in der Gunst der Anleger weit oben. In Warschau verteuerten sich PKO Bank um 3,82 Prozent. Die Aktionäre der Bank Pekao konnten ein Kursplus in Höhe von 3,03 Prozent verbuchen.

Der tschechische Aktienindex PX verbesserte sich um vergleichsweise moderate 0,30 Prozent auf 845,44 Punkte. In Prag standen vor allem aktuelle Konjunkturdaten im Fokus. Die tschechische Wirtschaft hat sich im dritten Quartal erholt: Die Wirtschaft schrumpfte im dritten im Vergleich zum Vorjahresquartal um 5,8 Prozent, nach einem Minus von 11 Prozent im zweiten Quartal. Im letzten Quartal 2020 dürfte der Rückgang wegen der stark verschlechterten epidemiologischen Situation in Tschechien aber erneut zweistellig sein, hieß es von Analystenseite.

Unter den Schwergewichten gingen die Titel der Erste Group nach Zahlenvorlage 2,83 Prozent höher aus dem Handelstag. Die österreichische Bank hat ihren Gewinn nach neun Monaten nahezu halbiert. Unterm Strich blieben nach drei Quartalen 637,1 Mio. Euro übrig, nach 1.233 Mio. Euro im Vergleichszeitraum 2019. Wegen der Coronapandemie lasten heuer vor allem die Risikokosten auf dem Ergebnis der Bank. Für das kommende Jahr rechnet die Erste Group aber bereits wieder mit leicht rückläufigen Risikokosten. "In Anbetracht dieser außerordentlichen Krise können wir mit dem Ergebnis zufrieden sein. Das dritte Quartal entwickelte sich sehr gut", so Finanzchef Stefan Dörfler.

Auch die Branchenkollegen Komercni Banka (plus 2,32 Prozent) und Moneta Money Bank (plus 3,40 Prozent) verteuerten sich deutlich. Die Titel des Softwarekonzerns Avast rutschten hingegen um 4,46 Prozent ab.

Deutlich nach oben ging es in Budapest. Der ungarische Leitindex BUX stieg um 2,47 Prozent auf 33.077,55 Punkte. Gesucht waren unter den BUX-Schwergewichten vor allem die Aktien der OTP Bank mit einem satten Kursaufschlag in Höhe von 5,4 Prozent.

Die Börse in Moskau tendierte ebenfalls höher. Der russische Leitindex RTS legte um 0,26 Prozent auf 1.069,33 Punkte zu.