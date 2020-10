ORF-"Liebesg'schichten": Erste Staffel mit Horowitz war Quotenerfolg

Die ORF-"Liebesg'schichten und Heiratssachen" sind auch in der ersten Staffel mit Nina Horowitz als Interviewerin und Gestalterin ein Quotenbringer gewesen. Laut ORF wollten sich durchschnittlich 991.000 (Marktanteil 32 Prozent) die 24. Staffel nicht entgehen lassen - damit handle es sich um die reichweitenstärkste Staffel seit Start des Formats, hieß es in einer Aussendung am Donnerstag.

Beim Finale am gestrigen Mittwoch waren im Schnitt 951.000 Zuseher (Marktanteil 28 Prozent) dabei. In Summe verfolgten 3,653 Millionen Menschen (weitester Seherkreis) zumindest kurz eine der zehn diesjährigen Folgen. "Es ist schön zu sehen, dass die Strahlkraft der Sendung weiterhin ungebrochen ist", freute sich Horowitz. Auch im kommenden Sommer soll es dementsprechend eine weitere Staffel geben, schon jetzt können sich Singles, die nächstes Jahr bei den "Liebesg'schichten und Heiratssachen" ihr Glück versuchen wollen, als Kandidatinnen und Kandidaten bewerben.