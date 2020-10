Opposition in Tansania: Präsidentenwahl nicht "frei und fair"

Bei der Präsidenten- und Parlamentswahl in Tansania hat es am Mittwoch laut der Opposition "weitreichende Unregelmäßigkeiten" gegeben. Wahlhelfer der Partei seien an mehreren Orten daran gehindert worden, Wahllokale zu erreichen, twitterte Oppositionsführer und Präsidentschaftskandidat Tundu Lissu von der Partei Chadema am Mittwoch.

Der Parteisprecher Tumaini Makene sagte, es gebe auch Berichte von gefälschten Wahlurnen im Umlauf. "Keiner bei rechtem Verstand wird diese Wahl frei und fair nennen." Bei der Abstimmung forderte Lissu den seit 2015 zunehmend autoritär regierenden Präsidenten John Magufuli heraus.

Die Wahlen in dem ostafrikanischen Land am Mittwoch waren weitgehend friedlich verlaufen. Allerdings war die Lage sehr angespannt und vor der Abstimmungen war es zu Gewalt gekommen. In der Nacht auf Mittwoch hätten "schwer bewaffnete Gangster" ein Hotel überfallen und zwei Sicherheitsleute entführt, twitterte der Vorsitzende von Chadema und Besitzer des Hotels, Freeman Mbowe. Er machte den örtlichen Bezirkskommissar verantwortlich. Zuvor waren in der semiautonomen Region Sansibar laut einer Oppositionspartei fünf Menschen von Sicherheitskräften getötet worden; die Polizei bestritt dies.

Magufuli von der Partei CCM bewarb sich um eine zweite Amtszeit. Nach seiner Stimmabgabe mahnte er, dass die Wahlen "friedlich" verlaufen sollten. Mehrere Menschen berichteten von Problemen beim Zugang zu Sozialen Medien und zum Internet. Twitter selbst twitterte am Dienstag, vor der Wahl sei der Kurznachrichtendienst "etwas blockiert und gedrosselt" worden.

Amnesty International hatte zuvor kritisiert, die Regierung habe ein "Arsenal an Gesetzen" aufgebaut, um im Vorfeld der Wahlen "alle Formen von Dissens zu unterdrücken" und gegen Meinungs- und Versammlungsfreiheit vorzugehen. Politiker seien festgenommen worden, Medienhäuser geschlossen oder suspendiert und NGOs sei durch etliche Regulierungen die Arbeit erschwert worden.

Der seit 2015 amtierende Staatschef, auch "Bulldozer" genannt, polarisiert: Befürworter unterstützen Magufuli unter anderem wegen seines starken und kompromisslosen Führungsstils, Versprechen der Korruptionsbekämpfung und großer Infrastrukturprojekte. Kritiker und Menschenrechtler aber verurteilen seine zunehmenden Beschränkungen von Presse- und Meinungsfreiheit sowie seinen Umgang mit der Corona-Pandemie. Seit Mai hat Tansania offiziell keine Corona-Fälle mehr bekanntgegeben und Magufuli macht oft Schlagzeilen etwa mit Vorschlägen, man solle gegen das Coronavirus beten.

Magufulis Herausforderer Lissu wurde vor drei Jahren bei einem Mordanschlag von mehreren Schüssen getroffen und überlebte. Er ist in Tansania sehr beliebt, allerdings ist die Opposition zersplittert; insgesamt bewerben sich 15 Kandidaten für das höchste Amt im Land.

Das ostafrikanische Land mit rund 58 Millionen Einwohnern gilt eigentlich als stabiler Staat, das im Ausland vor allem für Safari-Reisen in der Serengeti und das Besteigen von Afrikas höchstem Berg, dem Kilimandscharo, bekannt ist.