OMV - Credit Suisse kürzt Kursziel von 35 auf 33 Euro

Die Schweizer Großbank Credit Suisse hat die "Underperform"-Bewertung für die Aktien des heimischen Öl- und Gaskonzerns OMV in ihrer jüngsten Studie bestätigt. Das Kursziel wurde von dem Experten-Team rund um Thomas Adolff von 35,00 auf 33,00 Euro nach unten revidiert.

Die veröffentlichten Geschäftszahlen für das 3. Quartal 2020 wurden als gemischt bewertet. Beim Betriebsergebnis (EBIT) wurden die Markterwartungen übertroffen, der Ausblick lag hingegen unter den bisherigen Prognosen.

Die Aktie der OMV tendierte am Montagnachmittag an der Wiener Börse mit 4,06 Prozent im Plus bei 20,50 Euro.

Analysierendes Institut Credit Suisse

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)