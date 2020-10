Olympia: IOC-Präsident Bach nicht zu Preisverleihung nach Südkorea

IOC-Präsident Thomas Bach wird wegen der Corona-Pandemie nicht zur Entgegennahme des Seoul-Friedenspreises nach Südkorea reisen. Dort sollte er an diesem Montag die Ehrung entgegennehmen. Der deutsche Chef des Internationalen Olympischen Komitees werde virtuell an der Zeremonie teilnehmen, teilte das IOC der Nachrichtenagentur AP am Samstag mit. Diese Entscheidung habe der 66-Jährige gemeinsam mit dem IOC und der Stiftung getroffen, die den Preis verleiht.

Bach erhält die Auszeichnung für seine Rolle bei den Olympischen Winterspielen 2018 im südkoreanischen Pyeongchang. An den Spielen hatten auch Sportler aus Nordkorea teilgenommen, im Eishockey gab es eine gemeinsame Mannschaft mit Spielerinnen der beiden verfeindeten Nachbarländer.