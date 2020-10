Offenes Rennen bei Präsidentschaftswahl in Moldau

In der Republik Moldau steht am Sonntag, dem 1. November, die zweite reguläre Präsidentschaftswahl seit Einführung der Direktwahl des Staatsoberhauptes an. Als Favoriten der Wahl gelten der prorussische Amtsinhaber Igor Dodon von der Partei der moldauischen Sozialisten (PSRM) und die proeuropäische frühere Regierungschefin Maia Sandu, Vorsitzende der Oppositionspartei Aktion und Solidarität (PAS).

Insgesamt treten bei der diesjährigen Präsidentenwahl acht Bewerber an - neben Dodon und Sandu sind dies Andrei Nastase (Plattform "Würde und Wahrheit"), Renato Usatii ("Unsere Partei"), Violeta Ivanov (Partei "Shor"), Dorin Chirtoaca (Liberale Partei), Octavian Ticu (Unionisten) und Tudor Deliu (Liberaldemokraten). Während Maia Sandu, Andrei Nastase und Tudor Deliu vor allem das proeuropäische Wählersegment der knapp 3,3 Millionen wahlberechtigten moldauischen Bürgerinnen und Bürger ansprechen, haben die prorussisch Gesinnten die Wahl zwischen Igor Dodon, Violeta Ivanov und Renato Usatii.

In den vergangenen Tagen sorgten die sogenannten "Unionisten" bzw. Befürworter einer Wiedervereinigung mit Rumänien mit der Ankündigung, im Fall eines Wahlsiegs ihres Kandidaten Octavian Ticu den früheren rumänischen Staatspräsidenten Traian Basescu in das Amt des Regierungschefs hieven zu wollen, für den erhofften Medienwirbel. Basescu selbst gab hierzu bis dato noch keinerlei Stellungnahme ab.

Die Präsidentenwahl in der Moldau steigt vor dem Hintergrund äußerst volatiler Mehrheitsverhältnisse im Parlament, zahlloser Fake News-Kampagnen zur Diffamierung der proeuropäischen Präsidentschaftsanwärter sowie einer stetig steigenden Unzufriedenheit in der Bevölkerung mit dem Corona-Krisenmanagement der von Staatspräsident Dodon kontrollierten Regierung unter Premierminister Ion Chicu.

Zudem gibt es erhebliche Befürchtungen bezüglich eines möglichen Wahlbetrugs. Wie die fünf oppositionellen Präsidentschaftsanwärter Maia Sandu, Dorin Chirtoaca, Octavian Ticu, Tudor Deliu und Renato Usatii vor wenigen Wochen in einem offenen, an die internationale Gemeinschaft gerichteten Brief aufzeigten, hat die von Dodon kontrollierte Regierung verdächtig viele Wahllokale außerhalb der Landesgrenzen eröffnen lassen - vor allem in Gegenden, in denen die moldauischen Wähler vor Ort traditionsmäßig eher links- und prorussisch orientiert sind.

Vor vier Jahren hatte Dodon die Präsidentenwahl just dank dieser Wählerschaft bzw. der aus der abtrünnigen Teilregion Transnistrien kommenden Stimmen knapp gewonnen. Sowohl die Europäische Union als auch die USA ermahnten die moldauischen Behörden daraufhin jüngst zu einer "fairen und korrekten" Wahl und einer "transparenten" Wahlorganisation im Einklang mit den Empfehlungen der Venedig-Kommission.

De facto stellt der Urnengang von Sonntag eine Wiederauflage des Präsidentschaftsrennens vor vier Jahren dar, als die proeuropäische Politikerin Sandu in der Stichwahl dem Sozialisten Dodon letzten Endes knapp unterlegen war. Sämtlichen Umfragen der moldauischen Meinungsforschungsinstitute zufolge dürften es die beiden Politiker auch diesmal problemlos in die Stichwahl schaffen.

Allerdings bieten die Ergebnisse der jüngsten Wahlumfragen kaum Aufschluss darüber, wer letzten Endes die Nase vorn haben könnte - in einigen Umfragen liegen Dodon und Sandu nämlich gleichauf, während andere, zumeist von den Sozialisten in Auftrag gegebene, Dodon deutlich (mit bis zu 41,7 Prozent gegenüber Sandu, die auf 24,5 Prozent käme) in Führung sehen. Eine Stichwahl in zwei Wochen sehen die moldauischen Demoskopen indes übereinstimmend als Gewissheit an - keiner der acht Kandidaten werde am Sonntag die absolute Mehrheit auf sich vereinen können, so der Tenor.