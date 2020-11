Österreichische Staatsanleihen im Späthandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Mittwoch im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 4 Basispunkte auf -0,46 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 18 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,20 Prozent auf 176,37 Punkte.

Die Unsicherheiten um den Ausgang der in den USA stattfindenden Präsidentschaftswahlen dürfte Anleger vermehrt in sichere Anlagehäfen wie Anleihen gelockt haben. Zuletzt empörte sich der amtierende US-Präsident, Donald Trump, über die Veränderung von Mehrheitsverhältnissen bei der Auszählung der US-Präsidentschaftswahl. Am Dienstagabend habe er in vielen Schlüsselstaaten teilweise solide geführt, schrieb der US-Präsident zur Wochenmitte im Internet-Dienst Twitter. Dieser Vorsprung sei dann in einem Bundesstaat nach dem anderen "auf magische Weise verschwunden". Einige Stunden zuvor hatte Trump bereits angekündigt, vor das oberste US-Gericht - den Supreme Court - ziehen zu wollen, um die Auszählung der Briefwahlen zu unterbinden.

Konjunkturdaten traten aufgrund der Wahlen in den Vereinigten Staaten mehrheitlich in den Hintergrund. Bekannt wurde allerdings, dass der Eurzonen-Einkaufsmanagerindex, der die Geschäfte von Industrie und Dienstleistern zusammenfasst, im Oktober zum Vormonat um 0,4 auf 50,0 Punkte gefallen ist. Damit liegt das an den Finanzmärkten stark beachtete Barometer genau auf der Wachstumsschwelle von 50.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,78 -0,76 -0,02 2 5 Jahre -0,73 -0,70 -0,03 9 10 Jahre -0,46 -0,42 -0,04 18 30 Jahre 0,06 0,09 -0,03 30