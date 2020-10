Österreichische Staatsanleihen im Späthandel etwas höher

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Donnerstag im Späthandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um einen Basispunkt auf -0,45 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 18 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,09 Prozent auf 176,22 Einheiten.

Investoren suchten zuletzt zunehmend in als sicher geltende Anlagehäfen wie Anleihen Zuflucht, da wegen steigender Corona-Infektionszahlen in Europa den größten Volkswirtschaften der Eurozone verschärfte Maßnahmen zur Bekämpfung des Virus bevorstehen. Überdies dürften die Unsicherheiten am Aktienmarkt - eine halbe Stunde vor Handelsschluss tendierte der ATX um 0,74 Prozent tiefer - ebenfalls Grund genug für Anleger sein, vermehrt risikoscheu zu agieren. Positive Konjunkturdaten aus den USA fielen am heimischen Anleihenmarkt dagegen weniger ins Gewicht.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,77 -0,70 -0,07 4 5 Jahre -0,72 -0,69 -0,03 10 10 Jahre -0,45 -0,44 -0,01 18 30 Jahre 0,08 0,09 -0,01 30