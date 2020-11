Österreichische Staatsanleihen im Frühhandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Mittwoch im Frühhandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um sieben Basispunkte auf -0,49 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 18 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future stieg um 0,43 Prozent auf 176,77 Punkte.

Im Fokus lagen bis zuletzt die US-Präsidentschaftswahlen. So räumten die Helaba-Analysten dem Amtsträger Donald Trump auf den bisherigen Ergebnissen beruhend eine mögliche zweite Amtszeit ein. An den Finanzmärkten habe man auf einen Sieg des demokratischen Herausforderers Joe Biden gesetzt, schrieben sie. Zuletzt seien der Euro und die US-Renditen wegen der US-Umfrageergebnisse solide gestiegen; nun geben sie wieder nach.

Konjunkturdatenseitig werden am heutigen Handelstag Einkaufsmanagerindizes aus dem Dienstleistungssektor veröffentlicht - sowohl in der Eurozone als auch in den USA. "In Europa dürfte vor allem der spanische Servicesektor nochmals einen schwächeren Wert aufweisen", prognostizierten die Experten der Helaba. In den Vereinigten Staaten wird dagegen mit einem anhaltend hohen ISM-Index des Nicht-Verarbeitenden Gewerbes gerechnet. Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,80 -0,76 -0,04 1 5 Jahre -0,75 -0,70 -0,05 9 10 Jahre -0,49 -0,42 -0,07 18 30 Jahre 0,03 0,09 -0,06 30