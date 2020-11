Österreichische Staatsanleihen im Frühhandel gestiegen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Montag im Frühhandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um 2 Basispunkte auf -0,45 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 18 Basispunkten. Zum Vergleich: Der Euro-Bund-Future legte zuletzt um 0,08 Prozent auf 176,27 Punkte zu.

Die diese Woche abgehaltenen US-Präsidentschaftswahlen dürften im Mittelpunkt des Anlegerinteresses stehen. Die Umfragen sehen bisher den demokratischen Kandidaten Joe Biden vorne. Am Markt wird von einer "Schicksalswahl" gesprochen, die bei einem Sieg Bidens in fallende US-Aktienmärkte münden könnte, da der Herausforderer des amtierenden US-Präsidenten Donald Trump laut Wahlprogramm Unternehmen höhere Steuern auferlegen will.

Konjunkturseitig rückten zu Wochenbeginn chinesische Konjunkturdaten in den Fokus. So haben die Aktivitäten im chinesischen Fabriksektor im Oktober mit dem schnellsten Tempo seit fast einem Jahrzehnt zugelegt. Der Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex (PMI) für das verarbeitende Gewerbe stieg von 53,0 im September auf 53,6, zeigte die private Umfrage.

Weiterhin blieb auch die Coronavirus-Pandemie im Fokus, nachdem weltweit erneut steigende Infektionszahlen verzeichnet worden waren. Vor allem die Verschärfungen der Restriktionen in zahlreichen Ländern und ihre wirtschaftlichen Folgen sorgten weiter für Verunsicherung unter den Investoren und treiben diese in sichere Anlagehäfen wie Anleihen.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,79 -0,71 -0,08 1 5 Jahre -0,73 -0,71 -0,02 9 10 Jahre -0,45 -0,43 -0,02 18 30 Jahre 0,07 0,09 -0,02 29