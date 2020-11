Österreichische Staatsanleihen am Vormittag mit Zuwächsen

Die Kurse österreichischer Staatsanleihen sind am Donnerstag im Frühhandel gestiegen. Im Gegenzug sanken die Renditen. Jene der richtungsweisenden zehnjährigen österreichischen Benchmark-Anleihe ist um zwei Basispunkte auf -0,46 Prozent gefallen. Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Anleihe lag bei 18 Basispunkten. Der Euro-Bund-Future legte um 0,09 Prozent auf 176,49 Punkte zu.

Die Unsicherheit wird auch heute das Geschehen am Anleihenmarkt dominieren, erwarten die Helaba-Analysten. Sollte Herausforderer Joe Biden neuer US-Präsident werden, dürften sich die Hoffnungen auf ein baldiges Stimuluspaket in den Vereinigten Staaten erst einmal reduzieren, da eine Einigung mit einer Mehrheit der Republikaner im Senat wohl nicht schnell erzielt werden würde, schreiben die Experten. Auf der FOMC-Sitzung ist heute nicht mit einer Ausweitung des geldpolitischen Expansionsgrads in den USA zu rechnen, hieß es weiter.

Renditen ausgewählter österreichischer Benchmark-Anleihen:

Laufzeit Aktuell Vortag Veränderung Spread (in Basispunkten) 2 Jahre -0,78 -0,74 -0,04 2 5 Jahre -0,73 -0,72 -0,01 9 10 Jahre -0,46 -0,44 -0,02 18 30 Jahre 0,06 0,07 -0,01 30