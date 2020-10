Österreicher als Generalsekretär von Handelsagentenverband bestätigt

Christian Rebernig ist als Generalsekretär der weltweit größten Dachorganisation von Handelsagentenverbänden "Internationally United Commercial Agents and Brokers" (IUCAB) bestätigt worden. Wie die Wirtschaftskammer (WKÖ) am Freitag mitteilte, wurde der Steirer bei einer virtuellen Delegiertenversammlung wiederbestellt. Rebernig ist seit 22 Jahren in der WKÖ tätig und seit 2008 federführend im Bundesgremium der Handelsagenten.

Der Handelsagenten-Dachverband IUCAB wurde 1953 gegründet und besteht aus 21 Mitgliedsorganisationen in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. IUCAB vertritt die Interessen von rund 600.000 Handelsagenten und Handelsagenturen, die sich mit der Warenvermittlung zwischen gewerblichen Unternehmen beschäftigen. Er hat seinen Sitz seit 2016 in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien, nächstes Jahr soll die internationale Jahrestagung in der WKÖ stattfinden.