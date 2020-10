Oberösterreicher erstickte in seinem Haus an Rauchgasen

Nach dem Tod eines Oberösterreichers in seinem Wohnhaus im Bezirk Kirchdorf an der Krems steht nun die Ursache fest. Wie die am Freitag durchgeführte Obduktion ergab, dürfte der 76-Jährige an Rauchgasen in seinem Haus gestorben sein. Laut Polizei war die Pelletheizung im Keller Schuld an der Rauchentwicklung. Die Anlage dürfte seit Jahren nicht gewartet worden sein, dadurch konnten die Rauchgase nicht wie vorgesehen über den Kamin abgeleitet werden.

Nachbarn hatten den Mann laut Polizei am Dienstagabend leblos in seinem Haus in Steinbach am Ziehberg gefunden. Von Anfang an war ein Heizungsdefekt als Ursache vermutet worden.