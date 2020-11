Nord Stream 2 - Gazprom wehrt sich gegen Milliardenstrafe in Polen

Der russische Gaskonzern will eine Milliardenbuße in Polen wegen des Baus der Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 vor Gericht nach eigenen Angaben anfechten. Die polnischen Wettbewerbshüter hatten Gazprom im Oktober mit einer Buße von 29 Milliarden Zloty (6,35 Mrd. Euro) belegt, weil die 1.200 Kilometer lange Röhre ohne Genehmigung der Regierung in Warschau gebaut worden sei.

Wegen der größeren Abhängigkeit von russischem Gas drohten Preiserhöhungen. Die fünf Finanzpartner von Gazprom, darunter der deutsche Versorger Uniper und die österreichische OMV, sollen 234 Millionen Zloty (rund 51 Mio. Euro) zahlen.