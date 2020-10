NGOs kritisieren polnisches Urteil gegen Abtreibungsgesetz

Die Menschenrechtsorganisationen Amnesty International, das Zentrum für Reproduktive Rechte und Human Rights Watch (HRW) haben die Entscheidung des polnischen Verfassungsgerichtshofs, Schwangerschaftsabbrüche aufgrund von schweren Fehlbildungen für verfassungswidrig zu erklären, scharf kritisiert. Die Entscheidung werde Frauen und Mädchen "weiter schaden und verletzt ihre Menschenrechte", so die Organisationen am Freitag in einer gemeinsamen Aussendung.

Sie forderten Polen auf, das Recht mit anderen EU-Mitgliedsstaaten in Einklang zu bringen. Auch die Europäische Kommission und die EU-Mitgliedsstaaten müssten sich dringend mit Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit und deren Auswirkungen auf die Grundrechte in Polen befassen.

"Gesetzliche Verbote von Schwangerschaftsabbrüchen verhindern sie nicht, sondern gefährden die Gesundheit von Schwangeren. Sie drängen Schwangerschaftsabbrüche in die Illegalität oder zwingen Schwangere, ins Ausland zu reisen, um Zugang zu sicheren Schwangerschaftsabbrüchen zu erhalten, die sie benötigen und auf die sie ein Recht haben," sagte Esther Major, leitende Research-Beraterin bei Amnesty. Marginalisierte Gruppen von Frauen würden es sich nicht leisten können, zu reisen und würden "unverhältnismäßig stark" unter den Folgen des Handelns der Richter in Polen leiden.

Polen hat eines der strengsten Abtreibungsgesetze in Europa. Die nun verworfene Ausnahme vom generellen Abtreibungsverbot ging auf einen Kompromiss aus dem Jahr 1993 zurück. Schwangerschaftsabbrüche sind damit nur noch nach Vergewaltigungen und bei Gefahr für Leib und Leben der Mutter legal möglich. Die Opposition kritisierte das Urteil des Verfassungsgerichts, die national-konservative Regierung sowie die katholischen Bischöfe des Landes begrüßten es.