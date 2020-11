Neun Monate Corona in Zitaten 2 - "Jetzt geht es um alles"

"Vorsicht ist die Mutter der Porzellan-Kiste." - 1. Juli - Außenminister Alexander Schallenberg verkündet Reisewarnungen für Länder des Westbalkans.

"Es gibt Bereiche des täglichen Lebens, wo man sich nicht aussuchen kann, ob man hingeht oder nicht." - 21. Juli - Kanzler Kurz begründet die Wiedereinführung der Maskenpflicht für Lebensmittelhandel, Supermärkte, Banken, Post, Tankstellenshops und Gesundheitseinrichtungen.

"Das Virus kommt mit dem Auto nach Österreich." - 16. August - Die Urlauber kehren zurück, Kurz sieht dunkle Wolken am Corona-Horizont aufziehen.

"Es gibt schön langsam Licht am Ende des Tunnels" - 28. August - Kurz hofft auf einen Impfstoff und rechnet mit "gewohnter Normalität" im Sommer 2021.

"Ziel ist, einen Lockdown zu verhindern." - 11. September - Nach drastischem Anstieg der Neuinfektionen setzt der Kanzler auf eine Ausweitung der Maskenpflicht und weitere Event-Einschränkungen.

"Was wir gerade erleben, ist der Beginn der zweiten Welle." - 13. September - Kurz erwartet einen "harten Herbst und Winter".

"Der Weg von der Hirnlosigkeit Weniger zur Arbeitslosigkeit Vieler ist ein kurzer" - ...und WKÖ-Chef Harald Mahrer fordert mehr Eigenverantwortung.

"Wenn wir auch in der Politik wieder ein bisschen geschlossener und gemeinsamer auftreten und wenn wir die Maßnahmen, die jetzt da sind, auch verwirklichen, dann bin ich sehr optimistisch, dass wir nicht in eine zweite Welle hineinkippen." - Gesundheitsminister Anschober am 29. September noch zuversichtlich.

"Zweiter Lockdown offenbar schon in Vorbereitung" - 30. September - FPÖ-Chef Norbert Hofer orakelt.

"Das ist nicht nur eine Ente, das ist eine ganze Entenfarm. Da ist wirklich nichts dran." - Keine Spur von Lockdown, kontert Anschober.

"Völlig an den Haaren herbeigezogen." - 3. Oktober - Auch Vizekanzler Werner Kogler dementiert.

"Dass ein weicher Lockdown (...) am 2. November starten könnte, oder eben am 16. November, das Ganze für zwei oder drei Wochen." - ORF-Innenpolitik-Chef Hans Bürger weiß am 10. Oktober schon mehr.

"Die Lage ist extrem ernst, die Situation spitzt sich zu." - 25. Oktober - Kurz warnt angesichts der immer steileren Infektionskurve...

"Jetzt geht es um alles! Die nächsten drei, vier Wochen werden entscheidend für unsere Zukunft sein!" - ...und auch Anschober nun im Alarm-Modus.

"Die Regierung darf nicht planlos in einen zweiten Lockdown hineintaumeln." - 27. Oktober - Ex-Gesundheitsministerin und SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner verlangt von der Regierung eine entsprechende Vorbereitung.

"Da stehen wir weit davon entfernt." - Anschober verweist am selben Tag auf die Frage, ab wann er für einen Lockdown ist, darauf, dass dazu die Intensivkapazitäten "unmittelbar vor dem Zusammenbruch" stehen müssten.

"Aus meiner Sicht haben wir wirklich einen akuten Handlungsbedarf." - Der Gesundheitsminister zwei Zage später bei der Ankündigung, dass tiefgreifende Maßnahmen in zwei Tagen angekündigt werden - gemeinsam mit dem Bundeskanzler.

"Ab Dienstag den 3. November null Uhr bis Ende November wird es zu einem zweiten Lockdown in Österreich kommen." - Am 31. Oktober lässt Kurz gemeinsam mit Anschober die Katze aus dem Sack.

"Ich bin Optimist. Wir alle miteinander haben gezeigt, wir haben es einmal geschafft. Und was man einmal schaffen kann, das kann man auch ein zweites Mal schaffen." - Anschober blickt trotz allem nach vorne.

"Es gibt keinerlei Absichten, nach den Herbstferien hier zu einem schulischen Schließen zu kommen" - Bildungsminister Heinz Faßmann am 24. Oktober.

"Was die Schulen und Universitäten betrifft, wird die Oberstufe und der Universitätsbetrieb auf distance learning umgestellt." - Kurz am 31. Oktober.

"Hofer zeigt bisher vorwiegend eher milde Symptome." - 1. November - Die FPÖ verkündet die Corona-Infektion des FPÖ-Chefs.