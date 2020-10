Neue Bücher - Jüdisches Leben und Überleben

Jüdische Lebensgeschichten sind immer auch Überlebensgeschichten. Zwei sehr unterschiedliche Beispiele dafür sind jüngst erschienen. Carl Laszlos Überlebensbericht aus Birkenau wurde 65 Jahre nach seinem ersten Erscheinen neu herausgegeben; die in Genf geborene Journalistin Brigid Grauman hat aus vielen Dokumenten ihrer Familie "eine jüdische Familiensaga" rekonstruiert, die im k.u.k.-Österreich beginnt und in der Gegenwart an vielen Schauplätzen in Europa und den USA endet.

"Ferien am Waldsee" - das klingt nach einem beschwingten Jugendroman, nach Sonne, Abenteuer und erster Verliebtheit. Im Falle des gleichnamigen Buches von Carl Laszlo (1923-2013) könnte man falscher nicht liegen. Der titelgebende Waldsee sollte als Absenderadresse vorgefertigter Postkarten die Angehörigen von in Konzentrationslager verschleppten ungarischen Juden beruhigen. Es sind "Erinnerungen eines Überlebenden", die Laszlo 1955 erstmals publizierte und nun im kleinen Wiener Verlag Das vergessene Buch neu erschienen sind. Laszlo wurde als 20-Jähriger mit seiner Familie aus Pecs nach Auschwitz-Birkenau deportiert und überlebte auch spätere Verlegungen in andere Lager wie Sachsenhausen und Buchenwald.

Verleger Albert C. Eibl, der eben mit Maria Lazars "Leben verboten!" einen großen Erfolg landete, hat das Buch mit einem eigenen Vorwort versehen und den deutschen Journalisten Alexander von Schönburg, einen langjährigen engen Vertrauten Laszlos, für ein Nachwort gewinnen können. Das war deshalb wichtig, weil sich die Bedeutung des Textes vor allem durch das Umfeld erschließt. Literarisch ist er vor allem durch seine Distanzierung und Fiktionalisierung interessant: Laszlo erfindet ein Alter Ego, sieht sich weniger als Betroffener denn als Beobachter und betont, aus jeder noch so schrecklichen Erfahrung Gewinn zu ziehen. Dramaturgischer Höhepunkt ist die Parallelführung seiner Lektüre von "Romeo und Julia" (ein Buch war ein wertvoller und streng verbotener Schatz im KZ) mit der Selektion eines neu angekommenen Transports in Sichtweite des Lesenden.

Bei der Erstpublikation des Buches 1955 betonte Laszlo, die Konfrontation mit dem Geschehenen sei für die Opfer wie für die Nachgeborenen wichtig. Es gelte daraus zu lernen, um eine mögliche Wiederholung der Ereignisse für alle Zeit zu verhindern. Diese Botschaft wurde in den 1950ern, in denen man auf Vergessen und neu Starten konzentriert war, gerne überhört. Mit anderen Aktivitäten hatte er mehr Erfolg: Er ließ sich in der Schweiz nieder und etablierte sich als Psychoanalytiker und Kunsthändler in Basel, wo er u.a. die Kunstmesse "Art Basel" mitbegründete. Schönburg beschreibt Laszlos Leben als "radikal hedonistisch", "auf allenfalls durch kurze Schlafpausen unterbrochene Dauerekstase ausgerichtet": "'Ich habe erlebt, was Dante sich nur vorgestellt hat, die Hölle', sagte er gern triumphierend, 'die Frau von Lot hat sich umgedreht und war tot. Ich hab' mich umgedreht und lebe.'"

Auch ein Titel wie "Onkel Ottos Papiertheater" suggeriert Häuslichkeit und Familienglück. Doch auch die "jüdische Familiensaga", die Brigid Grauman aus vielen Dokumenten ihrer weitverzweigten Familie rekonstruiert, ist voller Schmerz, Verlust und Entwurzelung. Die Szene, mit der sie ihr mit vielen Fotografien ausgestattetes Buch beginnt, spielt im Sommer 1932 in einer Klosterneuburger Villa. Großonkel Otto hatte für eine Familienfeier im Haus seines Bruders Arthur ein kleines, auf Familienanekdoten Bezug nehmendes, Stück geschrieben, dazu aus Papier Kulissen und Figuren gemalt und gebastelt und führte es mit seiner Freundin, einer mit Alma Rose befreundeten Konzertpianistin, auf. Die Figuren wird Grauman Jahrzehnte später in Händen halten. "Näher (...) werde ich dem Gefühl nie kommen, was es bedeutet, eine jüdische Familie vor dem Holocaust zu sein."

Brigid Grauman wurde 1953 in Genf als Kind einer irischen Mutter und eines amerikanischen Vaters geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie in Frankreich, Israel und Belgien. Dort ließ sie sich als Journalistin nieder und gab lange das wöchentliche Nachrichtenmagazin "The Bulletin" heraus. "Alle meine Vorfahren waren Migranten", schreibt sie im Prolog ihres auf sieben Memoiren von Familienmitgliedern beruhenden Buches. "Es waren arme Leute, und doch hatten Ende des 19. Jahrhunderts beide Seiten der Familie die soziale Leiter mit bemerkenswerter Geschwindigkeit erklommen. Mein irischer Großvater verließ das Armenhaus und wurde zum ersten Botschafter Irlands in Großbritannien. Mein tschechischer Großvater, der über der kleinen Schuhmacherei seines Vaters in Brünn aufgewachsen war, wurde internationaler Anwalt in Wien."

Friede und Eintracht gab es selten in den Familien Graumann und Flatter, dem väterlichen Zweig der Familie, auf den sich das Buch konzentriert. Daran, die Autorin beschönigt nichts, waren nicht nur die Zeitumstände schuld. Aus dem mährischen Teil der Monarchie ging es über Wien in die Welt - aber selten aus freien Stücken. Zum ökonomischen Druck kam bald der politische. "Onkel Ottos Papiertheater" erzählt auch davon, wie unterschiedlich Menschen mit ihrer Religion, die sie meist nicht praktizierten und die ihnen doch als prägendes Merkmal ihres Lebens aufgezwungen wurde, umgingen. Es erzählt mannigfaltige und abenteuerliche Überlebensgeschichten, aber auch von Demütigungen und Abschieden, von Verfolgung und Vernichtung. Und von den Herausforderungen der Emigration. Großvater Arthur und Großmutter Emma landeten schließlich in den USA. In New York fassten sie nie Fuß. Ein Auskommen fanden sie schließlich als Betreiber einer Hühnerfarm in New Jersey - für den ehemaligen angesehenen Wirtschaftsanwalt der ultimative soziale Abstieg.

