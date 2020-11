Nestle übernahm US-Firma Freshly ganz

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern Nestle baut seine Präsenz in den USA weiter aus. Nestle übernimmt die US-Firma Freshly nun ganz, nachdem 2017 bereits ein Minderheitsanteil gekauft worden war. Freshly bietet frisch zubereitete Mahlzeiten an, die zu Hause aufgewärmt werden können. Die Transaktion bewertet Freshly insgesamt mit 950 Mio. Dollar (812,1 Mio. Euro), wie Nestle mitteilte. Hinzu kommen potenzielle Earnouts in der Höhe von bis zu 550 Mio. Dollar.