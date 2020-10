NATO treibt Pläne für Ausweitung von Irak-Einsatz voran

Die NATO treibt die Pläne für eine Ausweitung ihres Ausbildungseinsatzes im Irak voran. Die Verteidigungsminister der 30 Bündnisstaaten beauftragten die Militärs am Freitag mit der Erarbeitung eines neuen Operationsplanes. Geplant ist unter anderem, dass NATO-Streitkräfte künftig auch bisherige Aktivitäten der US-geführten globalen Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) übernehmen.

Das könnte dazu führen, das die Zahl der eingesetzten Soldaten auf rund 1500 steigt. Ein Kampfeinsatz wird jedoch weiter ausgeschlossen.

Der derzeitige Einsatz sieht lediglich den Einsatz von etwa 500 Soldaten vor. Er war im Oktober 2018 angelaufen und sollte die irakischen Streitkräfte in die Lage versetzen, ein Wiedererstarken des IS zu verhindern. Dazu wurden vor allem irakische Militärausbilder geschult.

Die NATO fühle sich verpflichtet, ihre Unterstützung für den Irak auszubauen, sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag nach einer Videokonferenz der Verteidigungsminister. Der neue Operationsplan solle bereits im Februar beschlossen werden und eine signifikant größere Mission zur Folge haben.

Deutschland hat bereits zugesagt, sich an der Ausweitung des NATO-Engagements im Irak beteiligen zu wollen. Bereits am kommenden Donnerstag soll deswegen der Bundestag über die Fortsetzung des Einsatzes der Bundeswehr im Kampf gegen den IS abstimmen. "Ich gehe fest davon aus, dass der Bundestag dem Mandat zustimmen wird", sagte die deutsche Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Freitag. Derzeit sind rund 70 deutsche Soldaten in Erbil im Einsatzes, hinzu kommt eine einstellige Zahl in der Hauptstadt Bagdad.

Das neue Mandat sieht den Einsatz von bis zu 500 Soldatinnen und Soldaten vor. Es deckt aber auch die weitere Unterstützung der Anti-IS-Koalition ab. Sie erfolgt zum Beispiel durch die Bereitstellung von Kapazitäten zur Luftbetankung von Kampfflugzeugen, eines Luftraumüberwachungsradars auf der irakischen Airbase Al-Asad sowie durch die Beteiligung an der Luftraumkoordination mit Awacs-Aufklärungsflugzeugen.

"Im Zuge der Anpassung und Reduzierung des Ausbildungsengagements (...) der internationalen Anti-IS-Koalition kommt der NATO-Mission beim Fähigkeitsaufbau der irakischen Streit- und Sicherheitskräfte und insbesondere bei der Beratung irakischer Sicherheitsinstitutionen eine zunehmend größere Rolle zu, auch auf Wunsch der irakischen Regierung", schreibt die Bundesregierung in ihrem Antrag zum Mandat. Die Mission solle auf die Erfolge, die auf taktischer und operativer Ebene erzielt wurden, aufbauen und den Fähigkeitsaufbau nun mit Fokus auf die strategischen irakischen Führungsstrukturen des Sicherheitssektors fortsetzen.

Hintergrund der geplanten Ausweitung des NATO-Einsatzes sind zudem Forderungen von US-Präsident Donald Trump. Er will die Zahl der US-Truppen in der Region deutlich verringern und hat deswegen von den Bündnispartnern ein stärkeres Engagement eingefordert.