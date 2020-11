Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Joe Biden wahrscheinlicher Sieger bei US-Wahl

Washington - Auch 2 Tage nach der Präsidentschafts-Wahl in den USA steht der Sieger noch nicht fest. Joe Biden lag aber gegen Präsident Donald Trump in Führung. Am Donnerstag wurden in einigen Bundes-Staaten immer noch die Stimmen ausgezählt. In diesen Bundes-Staaten lagen Trump und Biden knapp beieinander.

Wegen der unklaren Lage waren viele Menschen unzufrieden und demonstrierten in mehreren Städten. Es demonstrierten sowohl Anhänger von Trump als auch Anhänger von Biden.

Neue Corona-Maßnahmen schaden der Wirtschaft

Wien - Die Maßnahmen gegen das Corona-Virus haben heuer eine sehr starke Rezession ausgelöst. Seit Dienstag gilt in Österreich ein zweiter Lockdown. Dadurch wird die Rezession noch stärker ausfallen. Das hat das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) bekanntgegeben.

Die österreichische Wirtschaft wird heuer um 7,7 Prozent schrumpfen. Vorher rechnete das Wifo mit 6,8 Prozent. Außerdem wird die Wirtschaft im nächsten Jahr schwächer wachsen, nämlich nur um 2,8 Prozent. Ursprünglich rechnete das Wifo 4,4 Prozent Wirtschafts-Wachstum im nächsten Jahr.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Erklärung: Wirtschafts-Wachstum und Rezession

Wenn die Wirtschaft wächst, nennt man das Wirtschafts-Wachstum. Die Wirtschaft wächst, wenn mehr Dinge hergestellt und verkauft werden. Dann gibt es für die Menschen mehr Arbeitsplätze.

Bei einer Rezession ist es umgekehrt. Die Wirtschaft schrumpft, weil weniger Dinge hergestellt und verkauft werden. Dann gibt es auch mehr Arbeitslose, weil viele Menschen ihren Job verlieren.

Viele Städte lassen Sehenswürdigkeiten rot-weiß-rot erstrahlen

Wien/Belgrad/Bratislava - Nach dem Terror-Anschlag in Wien haben mehrere Städte ihre Solidarität mit Wien erklärt. Dazu haben sie ihre berühmten Sehenswürdigkeiten in den Farben Österreichs rot-weiß-rot erstrahlen lassen. Das österreichische Außenministerium bedankte sich für die vielen Solidaritäts-Bekundungen.

In der Hauptstadt von Bosnien und Herzegowina, Sarajevo erstrahlte die City Hall in Österreichs Farben. Darüber war auf Deutsch zu lesen, "Wir denken an euch". In der Hauptstadt der Slowakei in Bratislava erstrahlte sogar der Präsidenten-Palast in rot-weiß-rot.

Erklärung: Solidarität

Solidarität bedeutet, dass man zusammenhält. Zum Beispiel, weil man sich für die gleichen Dinge einsetzt wie andere Menschen. Menschen solidarisieren sich auch mit anderen in Zeiten der Not.

Feuerwehrmann in Kirchdorf legte 14 Brände

Kirchdorf an der Krems - Im Ort Kirchdorf in Oberösterreich hat ein Feuerwehrmann seit September 14 Brände gelegt. Der 20-Jährige wurde in der Nacht auf Donnerstag auf frischer Tat ertappt, als er 4 Müll-Container in Brand setzte. Die Polizei nahm in fest.

Der Mann hat die Taten zugegeben. Er ist wegen einer Corona-Infektion zurzeit in Quarantäne. Der verhaftete Feuerwehrmann legte die Brände, um sie dann selbst löschen zu können. Der Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro.

Erklärung: Quarantäne

Quarantäne bedeutet, dass man nicht mit anderen Menschen in Kontakt kommen darf. Man wird von allen anderen Menschen getrennt. Das passiert, wenn man eine schwere und ansteckende Krankheit hat oder wenn vermutet wird, dass man sie hat. Mit der Quarantäne will man verhindern, dass andere Menschen angesteckt werden.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++