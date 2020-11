Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

US-Präsident Trump erklärt sich zum Wahlsieger

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich zum Sieger bei der Präsidentschafts-Wahl erklärt. Dabei ist noch gar nicht klar, wer wirklich gewonnen hat. Denn es sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt. Trumps Herausforderer Joe Biden glaubt wiederum, dass er die Wahl gewinnt.

Vor allem viele Stimmen, die durch Briefwahl abgegeben wurden, sind noch nicht ausgezählt. Das könnte noch einige Tage dauern. Trump will offenbar erreichen, dass der Oberste Gerichtshof die Auszählung dieser Stimmen beendet. Er hatte immer wieder behauptet, dass bei der Briefwahl betrogen werden kann. Das Team von Biden kritisierte Trump dafür und verlangt, dass die Briefwahl-Stimmen weiter ausgezählt werden.

Attentäter von Wien war wahrscheinlich Einzeltäter

Wien - Der Terrorist, der am Montag in Wien 4 Menschen tötete und 22 Menschen verletzte, war wahrscheinlich ein Einzeltäter. Das haben die Ermittlungen der Polizei ergeben. Inzwischen bekannte sich die Terror-Miliz IS zu dem Anschlag.

In der Schweiz verhaftete die Polizei 2 junge Männer. Sie sollen Kontakt mit dem Attentäter gehabt haben. Er soll im Sommer auch versucht haben, in der Slowakei Munition zu kaufen. Das gelang ihm aber nicht, teilte die slowakische Polizei mit.

Erklärung: IS

IS ist die Abkürzung von Islamischer Staat. So nennt sich eine besonders grausame Terror-Organisation. In den Ländern Syrien und Irak hat der IS sehr viele Menschen getötet. Anhänger des IS haben in Europa schon mehrere Terror-Anschläge verübt.

In Westösterreich sind Benzin und Diesel teurer

Wien - Bei Treibstoffen wie Benzin und Diesel gibt es große Preisunterschiede. In den westlichen Bundesländern Tirol, Salzburg und Vorarlberg müssen Autofahrer mehr als einen Euro für den Liter bezahlen. In den übrigen Bundesländern bezahlt man weniger als 1 Euro. Das hat der ÖAMTC berechnet.

Aber unabhängig vom Bundesland sind vor allem Tankstellen auf Autobahnen teuer. Es kann passieren, dass man um rund 60 Cent pro Liter mehr zahlt. Füllt man 50 Liter in den Tank, dann ist das ein Preisunterschied von insgesamt 30 Euro.

Erklärung: ÖAMTC

ÖAMTC ist die Abkürzung für Österreichischer Automobil-, Motorrad-und Touring Club. Der ÖAMTC ist ein Verein, der sich für Auto-Fahrer, Motorrad-Fahrer und auch Rad-Fahrer einsetzt.

Österreicher sollen Gansl heuer beim Wirt abholen

Wien - Am 11. November ist Martini-Feiertag. Rund um diesen Tag werden in Österreich besonders viele Gansln gegessen. Heuer kann man das Martini-Gansl aber nicht im Lokal essen, denn wegen der Corona-Maßnahmen sind alle Lokale geschlossen. Deshalb machen sich auch die österreichischen Gansl-Bauern Sorgen, weil sie nun viel weniger Gänse verkaufen.

Die Ganslbauern haben nun eine Bitte an die Österreicher. Sie sollen ihre Martini-Gansln in Lokalen bestellen und dort abholen oder sich liefern lassen.

