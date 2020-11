Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Ab Dienstag gibt es wegen dem Corona-Virus neue Einschränkungen

Wien - Ab Dienstag 0:00 Uhr in der Früh gibt es in Österreich wegen dem Corona-Virus neue und strengere Einschränkungen. Damit will die Regierung verhindern, dass sich noch mehr Leute mit dem Corona-Virus anstecken. Die strengen Maßnahmen gelten vorerst bis zum 30. November. Sie führen zu einem sogenannten Lockdown (gesprochen: Lockdaun).

Die Geschäfte dürfen weiterhin offen haben. Allerdings gibt es für die Menschen eine Ausgangs-Beschränkung zwischen 20.00 Uhr und 6.00 Uhr. Das heißt, sie dürfen nur noch im Notfall das Haus verlassen. Partys im eigenen Garten sind verboten.

Lokale und Restaurants müssen schließen. Man darf sich nur mehr Essen von Lokalen abholen oder liefern lassen. Veranstaltungen sind verboten, nur Profi-Sport ist erlaubt. Hotels, Museen und Theater müssen ebenfalls zusperren. Schulen und Kindergärten bleiben offen. Nur für Schüler der Oberstufe und Studenten gibt es wieder sogenanntes "Home Schooling". Das heißt, dass sie daheim am Computer den Lehrstoff lernen sollen.

Erklärung: Lockdown

Lockdown ist ein englisches Wort. Bei einem Lockdown werden in einem Land oder in einer Region das wirtschaftliche und öffentliche Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Restaurants geschlossen werden. Es kann aber auch Ausgangssperren geben.

Zahl der Intensiv-Patienten stieg um 78 Prozent

Wien - Die Infektionszahlen mit dem Corona-Virus steigen seit vorigen Montag weiter an. Auf den Intensiv-Stationen in den österreichischen Spitälern ist die Zahl der Corona-Patienten sogar um 78 Prozent gestiegen. Das teilte Gesundheits-Minister Rudolf Anschober mit. Anschober geht davon aus, dass die Zahl der Neu-Infektionen diese Woche weiter ansteigt. Am Montag waren es 4.135 Neu-Infektionen. Davon sind 336 Patienten auf Intensiv-Stationen.

Anschober warnte auch davor, dass es im intensiv-medizinischen Bereich kritisch werden könnte, wenn die Infektions-Zahlen weiter steigen. Er sagt, man muss alles tun, um Zahlen der Neu-Infektionen ab Mitte November zu senken.

Erklärung: Intensiv-Station

Die Intensiv-Station ist ein spezieller Bereich im Krankenhaus. Dieser Bereich ist für Patienten, die besonders schwer krank sind. Sie können zum Beispiel oft nicht mehr alleine atmen und brauchen dafür eine spezielle Maschine. Man nennt diese Maschine Beatmungsgerät.

Mutter fand Tochter erschossen in Wohnung vor

Wien - Am Sonntagnachmittag wurde eine 29-jährige Frau in ihrer Wohnung im 14. Bezirk von Wien tot aufgefunden. Die tote Frau wies eine Schussverletzung am Kopf auf. Sie wurde von ihrer Mutter und ihrem Ex-Freund gefunden.

Die Polizei fuhr zum Halbbruder vom Ex-Freund der toten Frau. Die Frau hatte nämlich auch Kontakt zu diesem Mann. Die Polizei fand den Halbbruder tot vor. Er dürfte Selbstmord begangen haben. Der Mann hatte 2 Pistolen. Mit einer dieser Pistolen wurde auch die Frau erschossen. Die Polizei untersucht nun, wie und warum der Mord und Selbstmord passiert ist.

Inka-Stadt Machu Picchu feierlich wiedereröffnet

Lima - Am Sonntag ist die weltberühmte Inka-Stadt Machu Picchu nach Monaten für Touristen wieder eröffnet worden. Die Inka-Stadt wurde wegen der Corona-Krise vor 8 Monaten gesperrt. Machu Picchu ist eine Ruinen-Stadt. Sie wurde vor ungefähr 6 Jahrhunderten von den Inka erbaut.

Machu Picchu liegt in Peru in Südamerika und ist ein beliebtes Touristenziel. Derzeit dürfen aus Sicherheitsgründen nur 675 Besucher am Tag. Das sind nur 30 Prozent der Besucherzahlen wie vor der Corona-Krise.

Erklärung: Inka

Die Inka sind ein Volk in Südamerika gewesen. Heute gibt es sie nicht mehr. Abe es gibt noch alte kulturelle Überbleibsel wie Ruinen.

