Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Neuer Rekord an Corona-Infektionen in Österreich

Wien - In Österreich ist die Zahl der Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus wieder stark angestiegen. In den letzten 24 Stunden gab es 4.453 neue Fälle, die meisten in Niederösterreich. Das ist ein neuer Rekord. Auch die Zahl der Corona-Kranken in den Krankenhäusern steigt, das ist besorgniserregend. Wenn es so weiter geht, könnte es bald keine freien Betten in den Spitälern geben. Die Regierung hat sich deshalb am Donnerstag mit Experten getroffen.

Um die Krankenhäuser zu entlasten, wird es wieder schärfere Corona-Maßnahmen geben. Diese werden am Samstag präsentiert.

Mindestens 3 Tote bei Messer-Attacke in französischer Stadt Nizza

Nizza - Bei einer Messer-Attacke in der französischen Stadt Nizza hat es am Donnerstag mindestens 3 Tote gegeben. Es gibt auch mehrere Verletzte. Laut Polizei wurde eine Frau in der Kirche Notre-Dame geköpft. Der mutmaßliche Täter soll "Allahu Akbar" gerufen haben. Das heißt "Gott ist groß". Es könnte sich um einen terroristischen Angriff handeln.

Auch in der Nähe der französischen Stadt Avignon gab es einen Angriff. Ein Mann soll mehrere Menschen mit einer Pistole bedroht haben. Die Polizei erschoss den Mann.

Erst vor 2 Wochen wurde ein Lehrer auf offener Straße von einem mutmaßlichen Islamisten geköpft. Der Lehrer hatte Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt. Das sorgte für Aufregung. Mohammed war ein Prophet. Er hat die Religion Islam begründet.

Erklärung: Terrorismus

Das Wort Terrorismus kommt aus dem Lateinischen. Terror heißt Schrecken oder Furcht. Als Terroristen bezeichnet man Menschen, die Gewalttaten wie Entführungen, Anschläge oder Attentate begehen. Sie wollen damit ihre politischen oder religiösen Ziele durchsetzen.

Erklärung: Islamist

Islamismus ist eine extreme Auslegung von der Religion Islam. Islamisten wollen, dass die Religion die Politik und die Gesetze bestimmt. Islamisten wollen einen islamischen Staat. Dort sollen dann alle Menschen nach ganz strengen Regeln leben. Diese Regeln bestimmen zum Beispiel, was man glauben darf und was nicht. Und auch, wer wen heiraten darf.

Erklärung: Karikatur

Eine Karikatur ist ein Bild, das zum Beispiel einen Menschen in komischer Weise darstellt. Eine Karikatur ist aber mehr als ein witziges Bild. Sie will oft auch eine bestimmte Meinung oder politische Ansicht darstellen. Oft wird mit Karikaturen Kritik geäußert.

Österreich nicht mehr auf Roter Corona-Liste der Schweiz

Wien/Bern - Die Schweiz nimmt die Bundesländer Wien, Oberösterreich, Niederösterreich, Burgenland und Salzburg von seiner Roten Liste. Diese Bundesländer standen seit September wegen der Corona-Krise auf der Liste. Für Menschen aus diesen Bundesländern galt eine Quarantäne-Pflicht. Das ändert sich nun ab Freitag. Dann können Menschen aus allen Regionen Österreichs wieder ohne Quarantäne in die Schweiz reisen.

Österreich stuft die Schweiz als Land mit hohem Sicherheitsrisiko ein. Eine Reisewarnung gibt es aber nicht.

Erklärung: Quarantäne

Quarantäne bedeutet, dass man nicht mit anderen Menschen in Kontakt kommen darf. Man wird von allen anderen Menschen getrennt. Das passiert, wenn man eine schwere und ansteckende Krankheit hat oder wenn vermutet wird, dass man sie hat. Mit der Quarantäne will man verhindern, dass andere Menschen angesteckt werden.

Österreicher haben in Corona-Krise mehr gespart

Wien - Die Österreicher haben in der Corona-Krise mehr Geld gespart. Das geht aus einer Umfrage hervor. 60 Prozent der Befragten gaben an, während der Corona-Krise sparsamer geworden zu sein. Vor allem ältere Menschen haben in der Krise mehr gespart. Bei den über 45-Jahre alten Menschen gaben 2 Drittel an, sparsamer geworden zu sein.

Die Österreicher haben auch schon vor der Corona-Krise Geld gespart. Im Schnitt sparen die Österreicher 5.727 Euro im Jahr. Im Bundesländer-Vergleich haben die Steirer im Vorjahr am meisten gespart.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. Der Überblick in der Sprachstufe B1 steht auch als Audio-File in der AOM-Agentur "APA-Audio" zur Verfügung. +++