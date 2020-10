Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Lage in den Krankenhäusern spitzt sich wegen Corona-Krise zu

Wien - In Österreich steigt die Anzahl jener Corona-Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden müssen. Oberösterreich hat am Dienstag als erstes Bundesland mitgeteilt, nicht sofort notwendige Eingriffe zu verschieben. Damit soll Platz für die Betreuung von Corona-Patienten geschaffen werden. Nun hat auch Wien ähnliche Pläne verkündet. In den nächsten Tagen soll damit begonnen werden, einige planbare Eingriffe zu verschieben. Dringende Fälle gehören aber nicht dazu.

Zu den planbaren Eingriffen gehören zum Beispiel Knie-Operationen oder Hüft-Operationen. Die Österreichische Ärztekammer hält wenig von der Verschiebung solcher Eingriffe.

Schon jetzt halb so viele Wähler wie bei US-Wahl im Jahr 2016

Washington - Knapp eine Woche vor der Präsidentschafts-Wahl in den USA haben bereits mehr als 69 Millionen Menschen gewählt. Das ist mehr als die Hälfte aller Stimmen, die bei der Wahl vor 4 Jahren insgesamt abgegeben wurden. Im Jahr 2016 wählten rund 137 Millionen Amerikaner. Bei der Wahl am 3. November tritt Präsident Donald Trump für die Republikaner an. Trumps Herausforderer von den Demokraten ist Joe Biden.

Wegen der Corona-Krise nutzen viele Menschen die Chance, bereits vor dem eigentlichen Wahltag zu wählen. Das können sie persönlich oder mittels Brief-Wahl machen.

Volksschul-Kinder bekommen im Schnitt 17 Euro Taschengeld

Wien - Jedes 2. Kind in Österreich bekommt Taschengeld. Das Taschengeld wird meistens monatlich ausbezahlt und beträgt im Durchschnitt 35 Euro. Volksschul-Kinder bekommen durchschnittlich 17 Euro. In der Unterstufe ist es schon doppelt so viel, nämlich 34 Euro. Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren bekommen durchschnittlich 63 Euro im Monat.

Die Kinder geben ihr Taschengeld laut einer Umfrage am häufigsten für Shopping aus. Sie kaufen damit Kleidung, Bücher und Elektro-Geräte. 8 von 10 Kindern sparen Teile ihres Taschengelds.

Thiem trotz Problemen im Achtelfinale der Erste Bank Open

Wien - Österreichs bester Tennis-Spieler Dominic Thiem hat das Achtelfinale der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle erreicht. Er besiegte am Dienstag den Ukrainer Witalij Satschko mit 6:4,7:5. Thiem tat sich gegen den wenig bekannten Satschko jedoch schwerer als erwartet. Im Laufe der Partie spielte der Ukrainer immer unerschrockener und stärker. Nach 1:47 Stunden konnte Thiem aber das Spiel für sich entscheiden.

Am Donnerstag findet das Achtelfinal-Spiel von Thiem statt. Dann spielt er gegen den Chilenen Cristian Garin. Die beiden treffen erstmals aufeinander.

