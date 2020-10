Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1) - Audio

Gesundheitsminister Anschober warnt vor Herbstferien und Halloween

Wien - In Österreich zeigt die Corona-Ampel schon in 25 Regionen die Farbe Rot. In diesen Regionen kann man sich leichter mit dem Corona-Virus anstecken als anderswo, Gesundheitsminister Rudolf Anschober sieht zwar keinen Grund zur Panik. Aber er bittet die Österreicher, in den nächsten Tagen und Wochen möglichst daheim zu bleiben.

Vor allem in den Herbstferien und zu Halloween soll man vorsichtig sein. Denn viele Ansteckungen mit dem Virus geschehen in der Freizeit und beim Feiern.

Erklärung: Corona-Ampel

Die Corona-Ampel ist keine echte Straßen-Ampel. Es ist ein Bewertungs-System für die Regionen in Österreich. Die Corona-Ampel zeigt nämlich, wie gefährlich es ist, sich mit dem Corona-Virus anzustecken. Sie besteht aus 4 Farben: Grün, Gelb, Orange und Rot. Grün bedeutet niedriges Corona-Risiko, Rot bedeutet sehr hohes Corona-Risiko.

Erklärung: Halloween

Halloween wird in der Nacht von 31. Oktober auf 1. November gefeiert. Dabei verkleiden sich Kinder und Jugendliche als Grusel-Gestalten. Dann gehen sie von Haus zu Haus und verlangen nach Süßigkeiten. Diese Tradition wurde vor allem in den USA bekannt. Halloween stammt aber ursprünglich aus dem Land Irland.

Österreicher schauen mit Sorge in die Zukunft

Linz - Die Österreicher sind für die Zukunft nicht optimistisch. Das hat eine Umfrage ergeben. Nur 24 Prozent sind zuversichtlich für die nächsten 12 Monate. Das ist der schlechteste Wert seit dem Jahr 1972. Grund dafür ist die Corona-Krise.

54 Prozent der Befragten glauben auch, dass sich die Wirtschaft verschlechtern wird. Nur 12 Prozent glauben, dass sich die Wirtschaft verbessern wird. Die meisten Sorgen um die Zukunft machen sich Frauen, ältere Menschen und ärmere Menschen.

2. Fernseh-Debatte zwischen Trump und Biden in den USA

Nashville (Tennessee) - Am 3. November findet in den USA die Präsidentschafts-Wahl statt. Präsident Donald Trump tritt für die Republikaner bei der Wahl an. Trumps Herausforderer von den Demokraten ist Joe Biden. Am Donnerstag gab es im US-Fernsehen die 2. Debatte zwischen Trump und Biden.

Bei der 1. Debatte vor rund 3 Wochen hatten die beiden noch heftig gestritten und einander oft gegenseitig unterbrochen. Diesmal benahmen sich Trump und Biden besser. Die Debatte war friedlicher, obwohl Trump und Biden hart diskutierten.

Ein Zugvogel hat einen Flugrekord geschafft

Wellington - Zugvögel sind Vögel, die jedes Jahr weit fliegen zu einem wärmeren Ort. Dort verbringen sie den Winter. Nun hat ein Zugvogel einen besonderen Rekord geschafft. Er ist mehr als 12.000 Kilometer von Alaska über den Pazifik nach Neuseeland geflogen. Er hat dafür 9 Tage gebraucht und ist kein einziges Mal gelandet. Bei dem Vogel handelt es sich um eine Pfuhlschnepfe.

Die Schnepfe war mit einem speziellen Ring am Fuß markiert. Damit konnte sie von den Experten über einen Satelliten im Weltall überwacht werden. Der Vogel flog zum Teil 100 km/h schnell.

