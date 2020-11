Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Wahrscheinlich hat Joe Biden die Wahl in den USA gewonnen

Washington - Am Dienstag hat in den USA die Präsidentschafts-Wahl stattgefunden. Am Donnerstag am Nachmittag wusste man aber immer noch nicht, wer gewonnen hat. Denn es waren immer noch nicht alle Stimmen ausgezählt.

Aber Joe Biden lag gegen Präsident Donald Trump in Führung. Wahrscheinlich hat Biden gewonnen. Aber sicher war das noch nicht.

Der neue Lockdown ist schlecht für die Wirtschaft

Wien - Die Maßnahmen gegen den Corona-Virus sind sehr schlecht für die Wirtschaft. Dadurch wird die Wirtschaft schwächer. Wenn die Wirtschaft schwächer wird, nennt man das schrumpfen. Seit Dienstag gibt es wieder einen Lockdown in Österreich. Dadurch schrumpft heuer die Wirtschaft noch stärker. Das sagen die Wirtschafts-Forscher.

Erklärung: Lockdown

Bei einem Lockdown wird in einem Land oder in einer Region das Leben eingeschränkt. Dabei können Geschäfte, Schulen und Lokale geschlossen werden. Damit will man Menschen vor dem Corona-Virus schützen. Ein Lockdown ist aber sehr schlecht für die Wirtschaft.

In vielen Städten wurden Sehens-Würdigkeiten rot-weiß-rot beleuchtet

Wien/Belgrad/Bratislava - Am Montag gab es in Wien einen Terror-Angriff. Nun haben viele Städte in Europa ihr Mitgefühl gezeigt. Sie haben ihre berühmtesten Sehens-Würdigkeiten in den Farben von Österreich beleuchtet. Zum Beispiel in Bratislawa, der Hauptstadt der Slowakei. Dort wurde der Präsidenten-Palast in den Farben von Österreich beleuchtet.

Im Ort Kirchdorf hat ein Feuerwehrmann 14 Brände gelegt

Kirchdorf an der Krems - Ein Feuerwehrmann hat im Ort Kirchdorf in Oberösterreich seit September insgesamt 14 Brände gelegt. In der Nacht auf Donnerstag wollte er 4 Müll-Container anzünden. Dabei wurde er erwischt und von der Polizei festgenommen.

Der 20 Jahre alte Feuerwehrmann gab seine Taten zu. Er legte die Brände, damit er sie dann selbst löschen konnte. Der Schaden beträgt mehrere 10.000 Euro.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++