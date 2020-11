Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Donald Trump sagt, dass er die Wahl gewonnen hat

Washington - In den USA hat am Dienstag die Präsidentschafts-Wahl stattgefunden. Präsident Donald Trump hat gesagt, dass er die Wahl gewonnen hat. Es sind aber noch nicht alle Stimmen ausgezählt. Deshalb weiß man noch nicht, ob er wirklich gewonnen hat.

Gegner von Trump ist Joe Biden. Er glaubt, dass er die Wahl gewinnt.

Der Terrorist von Wien war ein Einzeltäter

Wien - Am Montag hat ein Terrorist in Wien 4 Menschen erschossen und 22 Menschen verletzt. Die Polizei sagt: Der Terrorist war wahrscheinlich ein Einzeltäter. Das heißt, er hat die Tat allein begangen.

Inzwischen sagte die Terror-Miliz IS dass sie den Terror-Anschlag in Wien gemacht hat. Der Terrorist war ein IS-Anhänger.

Erklärung: IS

IS bedeutet Islamischer Staat. So nennt sich eine besonders grausame Terror-Organisation. In den Ländern Syrien und Irak hat der IS sehr viele Menschen getötet. Anhänger vom IS haben in Europa schon mehrere Terror-Anschläge verübt.

Benzin und Diesel sind im Westen von Österreich teurer

Wien - Die Preise für Treibstoffe wie Benzin und Diesel sind in Österreich unterschiedlich hoch. In den westlichen Bundesländern zahlt man mehr als einen Euro für einen Liter Benzin oder Diesel. Dazu gehören Tirol, Salzburg und Vorarlberg. In den anderen Bundesländern zahlt man weniger als einen Euro für einen Liter Benzin oder Diesel. Das hat der ÖAMTC ausgerechnet.

In Österreich sind auch Tankstellen auf Autobahnen teurer. Es kann sein, dass man für jeden Liter 60 Cent mehr bezahlen muss. Wenn man 50 Liter tankt, dann zahlt man 30 Euro mehr als woanders.

Erklärung: ÖAMTC

ÖAMTC ist die Abkürzung für Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touring Club. Der ÖAMTC ist ein Verein, der sich für Auto-Fahrer, Motorrad-Fahrer und auch Rad-Fahrer einsetzt.

Heuer soll man sich die Martini-Gans im Lokal abholen

Wien - In Österreich ist am 11. November der Martini-Feiertag. An diesem Tag werden besonders viele Gänse gegessen. Die Gänse sind speziell gezüchtete Martini-Gänse. Sie werden von sogenannten Gansl-Bauern gezüchtet.

Heuerkann man die Martini-Gans nicht im Lokal essen. Denn wegen der Corona-Krise sind all Lokale geschlossen. Deshalb verkaufen die Gansl-Bauern auch weniger Gänse. Daher haben die Gansl-Bauern eine Bitte an die Österreicher. Sie sollen die Martini-Gansln im Lokal bestellen und abholen. Man kann die Gansln aber auch vom Lokal liefern lassen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind Menschen mit Leseschwächen. +++