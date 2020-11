Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Wegen dem Corona-Virus gibt es ab Dienstag strengere Einschränkungen

Wien - Die Zahl der Corona-Infizierten steigt in Österreich sehr stark an. Darum hat die Regierung beschlossen, dass ab Dienstag strengere Einschränkungen herrschen. Das Ganze wird von der Regierung Lockdown (gesprochen: Lockdaun) genannt. Lockdown ist ein englisches Wort und bedeutet Sperre.

Die Geschäfte dürfen offen bleiben. Aber für die Menschen gilt zwischen 20 und 6 Uhr eine Ausgangs-Sperre. Nur in Notfällen dürfen sie dann das Haus verlassen. Auch Gasthäuser müssen schließen. Man kann sich aber Essen von dort abholen oder liefern lassen. Hotels, Museen und Theater müssen ebenfalls zusperren. Schulen und Kindergärten bleiben offen.

Die Einschränkungen beginnen ab Dienstag 0.00 Uhr in der Früh. Sie sollen vorerst bis zum 30. November gelten.

In Österreich steigt die Zahl der Intensiv-Patienten an

Wien - In Österreich steigt die Zahl der Neu-Infektionen mit dem Corona-Virus weiter an. Am Montag waren es mehr als 4.000 Neu-Infektionen. Davon sind über 300 Patienten auf Intensiv-Stationen. Das gab Gesundheits-Minister Rudolf Anschober bekannt.

Es ist nicht gut, dass die Corona-Zahlen so schnell steigen. Dadurch gibt es immer weniger Platz in den Spitälern. Vor allem bei den Intensiv-Stationen ist das so. Anschober glaubt, dass die Zahlen in dieser Woche noch weiter steigen.

Erklärung: Intensiv-Station

Die Intensiv-Station ist ein spezieller Bereich im Krankenhaus. Dieser Bereich ist für Patienten, die besonders schwer krank sind. Sie können zum Beispiel oft nicht mehr alleine atmen. Dafür brauchen sie dann eine Maschine. Diese Maschine nennt man Beatmungs-Gerät.

In Wien wurde eine Frau erschossen

Wien - Am Sonntag-Nachmittag hat eine Mutter ihre 29 Jahre alte Tochter tot in ihrer Wohnung im 14. Bezirk in Wien gefunden. Die Mutter wurde dabei vom Ex-Freund der Tochter begleitet. Die Tochter hatte eine Schuss-Verletzung am Kopf.

Die Tochter hatte auch Kontakt zum Halb-Bruder von ihrem Ex-Freund. Darum fuhr die Polizei auch zu dem Halb-Bruder. Die Polizei fand ihn tot vor. Der Mann beging wahrscheinlich Selbstmord. Der Halb-Bruder hatte 2 Pistolen. Mit einer davon wurde die Frau erschossen. Nun versucht die Polizei zu klären, warum es zu dieser Tat kam.

Die alte Inka-Stadt Machu Picchu wurde wiedereröffnet

Lima - Die Inka-Stadt Machu Picchu hat am Sonntag nach 8 Monaten wiedereröffnet. Sie war wegen der Corona-Krise gesperrt. Jetzt dürfen wieder Touristen hin. Aber nur 675 am Tag. Vor der Corona-Krise waren es um 70 Prozent mehr.

Machu Picchu ist ein berühmtes Reiseziel im Land Peru in Südamerika. Die Ruinen-Stadt wurde von den Inka vor 600 Jahren gebaut. Die Inka-Stadt hätte schon im Juli wiedereröffnet werden sollen.

Erklärung: Inka

Die Inka waren ein altes Volk. Sie lebten in Südamerika. Heute gibt es nur noch Ruinen von ihren alten Städten.

