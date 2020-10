Mutter in OÖ erschossen - Bedingte Einweisung rechtskräftig

Die bedingte Einweisung eines nicht zurechnungsfähigen 46-jährigen Landwirts, der Ende April in Kronstorf (Bezirk Linz-Land) seine Mutter mit zwei Schüssen getötet hat, ist rechtskräftig. Die Staatsanwaltschaft legte keine Rechtsmittel ein, der Betroffene hatte bereits nach der Verhandlung darauf verzichtet. Der an paranoider Schizophrenie Erkrankte muss nicht in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher, sondern darf unter Auflagen auf den Bauernhof zurück.