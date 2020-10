Die Münze Österreich hebt in Weltsparwoche Bedeutung von Cash hervor. Das gelte auch in Zeiten der Pandemie. Das Virus verbreite sich nicht über Geldscheine, wird auf verschiedenste Untersuchungen verwiesen. Bargeld berge den Vorteil der Privatsphäre, der Sicherheit gegen Hacker-Angriffe und auch der persönlichen Kostenkontrolle, argumentiert die Münze Österreich. Gerade die Kostenkontrolle werde in Krisenzeiten für besonders viele Menschen Thema.

Zudem funktioniere das Bezahlen mit Bargeld immer. "Das gilt nicht für digitale Zahlungsmittel, denn Hightech ist labiler." Österreichische Haushalte hielten im Zeitraum 1995-2020 Bargeld in vergleichbarer Höhe wie Aktien oder Anleihen, verweist die Münze auf Daten der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB).